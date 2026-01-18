Học sinh ở địa phương nào nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ dài nhất?

Theo kế hoạch, học sinh, sinh viên và cán bộ ngành giáo dục Hà Nội nghỉ Tết 5 ngày, từ 16/2 đến 20/2. Tính cả các ngày nghỉ cuối tuần trước và sau Tết, tổng thời gian nghỉ của học sinh Hà Nội là 9 ngày.

Tại TP.HCM, học sinh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng âm lịch). Như vậy, tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh là 11 ngày.

Một số địa phương khác có thời gian nghỉ từ 11-12 ngày như: Cần Thơ nghỉ 11 ngày từ 12/2-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng); Hà Tĩnh nghỉ 11 ngày từ 13/2-23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng); Tây Ninh nghỉ từ 11/2-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).



Còn tại Quảng Ninh, lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài từ ngày 16/2 đến hết ngày 28/2 (tức từ 29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng âm lịch). Do ngày 1/3 rơi vào chủ nhật, học sinh sẽ quay trở lại trường vào thứ hai, ngày 2/3. Như vậy học sinh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày.

Tương tự, tại An Giang, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh cũng kéo dài 14 ngày, tuy nhiên học sinh sẽ được nghỉ sớm hơn từ 9/2-22/2 (22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Tại Vĩnh Long, học sinh cũng nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày, kỳ nghỉ bắt đầu từ 11/2-24/2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng).

Học sinh Lâm Đồng cũng nghỉ Tết âm lịch 14 ngày, bắt đầu từ ngày 9/2-22/2 (22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần. Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5.

Tác giả: Nguyễn Trang

Nguồn tin: VOV.VN