Hết thời hạn ưu đãi thuế, Thủy điện Hương Sơn sụt giảm lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý I/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn đạt 51,06 tỷ đồng, tăng 4,6% so với mức 48,79 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán giảm nhẹ từ 19,98 tỷ đồng xuống còn 19,57 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận gộp đạt 31,48 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên mức 61,6%, cao hơn mức 59% của quý I/2025.

Thuỷ điện Hương Sơn có diện tích sử dụng đất 189,107ha được triển khai tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh



Chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay, giảm từ 3,55 tỷ đồng xuống còn 2,87 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 20%, do dư nợ vay thu hẹp. Cụ thể, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 15,36 tỷ đồng đầu năm xuống còn 11,52 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 3/2026.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 26,24 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận mức 20,99 tỷ đồng, giảm 5,7% so với mức 22,26 tỷ đồng của quý I/2025.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng mạnh lên 5,24 tỷ đồng, gấp 4,47 lần cùng kỳ năm trước.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp trước đây được hưởng ưu đãi thuế tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo với thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Năm 2026 là thời điểm kết thúc lộ trình ưu đãi này, khiến tỷ lệ chi phí thuế trên lợi nhuận trước thuế tăng từ khoảng 5% lên xấp xỉ 20%.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn đạt 766,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi có kỳ hạn) tăng từ 51 tỷ đồng lên 93,5 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 17,8 tỷ đồng xuống còn 7,3 tỷ đồng.

Việc kết thúc ưu đãi thuế khiến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của HSM tăng mạnh trong năm 2026.



Nợ phải trả ở mức 179,8 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay tài chính chiếm khoảng 162,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 586,9 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế 147,7 tỷ đồng.

Giai đoạn 2022–2025, doanh nghiệp ghi nhận biến động nhưng xu hướng chung là tăng trưởng. Doanh thu thuần lần lượt đạt 174,27 tỷ đồng (2022), 124,36 tỷ đồng (2023), 156,69 tỷ đồng (2024) và 230,35 tỷ đồng (2025), trong đó năm 2025 tăng 47% so với năm trước.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 53,6% năm 2022 xuống 41,6% năm 2023, sau đó tăng lên 54,6% năm 2024 và đạt 60,7% năm 2025. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 65,56 tỷ đồng, 36,23 tỷ đồng, 69,61 tỷ đồng và 114,24 tỷ đồng, ghi nhận mức cao nhất vào năm 2025.

Tính đến cuối quý I/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ 285,6 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Công ty CP Đầu tư Khách sạn Kim Thành (27,38%), Tổng Công ty KS và TM Hà Tĩnh – CTCP (19,75%), cùng các cổ đông cá nhân và tổ chức khác. Người đại diện pháp luật là ông Phạm Tiến Dũng, Tổng Giám đốc.

