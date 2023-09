Hệ lụy từ đường cứu hộ, cứu nạn bỏ dở thi công

Vào khoảng 5h30 ngày 20/8/2023, người dân ở thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát hiện một thi thể nam giới bên đường cứu hộ, cứu nạn Phù Lưu - Thạch Bằng, thuộc địa bàn tổ dân phố Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, bên cạnh là chiếc xe máy đã bị hư hỏng.

Sự việc ngay sau đó được báo cơ quan chức năng, nạn nhân được xác định là anh Bùi Quốc C. (SN 2001) ở thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà. Vị trí người xấu số gặp nạn là đoạn đường đang tạm dừng thi công 3 năm nay do chưa giải phóng được mặt bằng. Qua trích xuất camera cũng cho thấy, vào lúc 2h40 phút cùng ngày, anh C. đi xe máy đâm vào cây bên đường, văng ra khỏi xe dẫn đến tử vong.

Tuyến đường hơn 120 tỷ đồng bị đứt đoạn, trở thành cái bẫy chết người từ nhiều năm nay.



Theo người dân địa phương, tại vị trí này trong thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông, phần lớn là do tự ngã hoặc đâm vào hàng cây nằm giữa đoạn đường đang thi công dang dở rồi dừng lại nhưng đơn vị thi công lẫn chủ đầu tư không có bất cứ biện pháp đảm bảo an toàn nào. Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn đường thi công dở dang này thuộc dự án đường cứu hộ, cứu nạn ven biển huyện Lộc Hà, với chiều dài trên 6,5km nối từ thị trấn Lộc Hà đi qua xã Thạch Mỹ đến xã Phù Lưu, với tổng mức đầu tư 123 tỷ đồng. Dự án do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Đức Quế và Công ty CP Xây dựng Hoàng Thiên, cùng có trụ sở tại thành phố Hà Tĩnh thi công.

Dự án được triển khai từ tháng 5/2020 và theo tiến độ sẽ phải hoàn thành vào cuối năm 2021. Tuy nhiên cho đến nay, sau hơn 3 năm triển khai thi công, dự án vẫn chưa hoàn thiện. Đặc biệt, hơn 2 năm qua, tuyến đường qua tổ dân phố Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) bị “đứt đoạn”, chính quyền cho rằng do vướng khu nghĩa trang chưa thể giải phóng nên dự án đã ngừng thi công. Toàn tuyến đã được thảm nhựa 4 làn đường rộng rãi, nối từ Tỉnh lộ 9 chạy thẳng ra bãi biển Xuân Hải. Tuy nhiên tại vị trí nói trên, hiện có khoảng 50m chưa thi công vì vướng một vài ngôi mộ.

...

Từ đầu năm 2021 đến nay, nhà thầu ngừng hẳn việc thi công nhưng không có bất cứ biện pháp cảnh báo nào khiến vị trí này trở thành cái bẫy chết người đối với các phương tiện tham gia giao thông, nhất là lưu thông với tốc độ cao vào ban đêm vì tuyến đường này chưa được lắp đặt đèn chiếu sáng. Sau vụ tai nạn chết người xảy ra vào sáng 20/8, chủ đầu tư mới yêu cầu đơn vị thi công chở 2 xe đất đổ ngay đầu nút thắt, đồng thời cắm biển báo để cảnh báo đến người dân.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết, vị trí này chưa thi công hoàn thiện là do vướng các ngôi mộ của người dân chưa thể di dời. Theo kiểm đếm, tổng toàn bộ có 155 ngôi, trong đó 2 ngôi vô chủ, 8 ngôi của các gia đình, 145 ngôi do Hội đồng Mục vụ giáo họ Trung Nghĩa trước đây đứng ra quy tập ở nơi khác về. UBND huyện Lộc Hà cũng đã có quyết định phê duyệt mức giá đền bù với tổng số tiền gần 800 triệu đồng thế nhưng đến nay vẫn chưa di dời được.

Nguyên nhân người dân chưa di dời phần mộ là bởi, họ muốn được di dời các phần mộ này ngay trong nghĩa trang Cồn Dài để gần mộ phần người thân và đi lại thăm nom thuận lợi. Trong khi đó, chính quyền đã quy hoạch và buộc phải di dời đến nghĩa trang xã Thịnh Lộc hoặc khu nghĩa trang Bằng Mỹ, bởi khu vực nghĩa trang Cồn Dài đã có quyết định đóng cửa, được quy hoạch để phục vụ xây dựng các hạ tầng phúc lợi phù hợp khác.

Ông Văn Thành Đô, Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận để tiếp tục triển khai đoạn đường, đảm bảo an toàn cho người qua lại khu vực này song chưa có kết quả. Trong khi đó, theo Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Lộc Hà, trong thời gian sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục làm việc, tuyên truyền với người dân để giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thiện tuyến đường. Còn thời gian khi nào thì GPMB xong để hoàn thiện tuyến đường thì các đơn vị này cũng không khẳng định được.



Tác giả: Thảo Anh

Nguồn tin: cand.com.vn