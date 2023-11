Hậu ồn ào bị tẩy chay, Hiền Hồ trực tiếp có chia sẻ đến khán giả

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip Hiền Hồ đứng trước máy quay, trực tiếp có những chia sẻ đến khán giả. Đây cũng là lần hiếm hoi Hiền Hồ trực tiếp lên tiếng hậu ồn ào bị tẩy chay, thay vì những chia sẻ bằng văn bản trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, Hiền Hồ xuất hiện với trang phục và make up chỉn chu. Có thể thấy nữ ca sĩ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho đoạn clip chia sẻ đặc biệt này. "Hiền Hồ xin gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã ủng hộ Hiền trên S. Tình cảm của mọi người sẽ là nguồn cảm hứng, động lực của Hiền. Hy vọng thời gian tới mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ âm nhạc của Hiền nhé", nữ ca sĩ chia sẻ.

Được biết, đoạn clip này nằm trong chiến dịch tổng kết của một ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. Những nghệ sĩ sẽ chuẩn bị sẵn các đoạn clip gửi lời cảm ơn đến khán giả khi nhìn lại thành tựu âm nhạc của mình trong năm.

Thời gian qua, Hiền Hồ liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc với mong muốn trở lại showbiz. Tuy nhiên với dư âm ồn ào trước đó, khán giả vẫn rất quyết tâm trong việc từ chối các sản phẩm của nữ ca sĩ. Những MV ca nhạc mà Hiền Hồ cho ra mắt dù được đầu tư rất hoành tráng và chất lượng nhưng hiệu ứng từ khán giả lại không được như mong đợi.

Từ việc này có thể thấy được sự kiên quyết của khán giả trong công cuộc tẩy chay Hiền Hồ. Đó không phải là trào lưu, không phải là sự bộc phát nhất thời mà đã trở thành một suy nghĩ ăn sâu vào khán giả mỗi khi nhìn thấy cái tên Hiền Hồ xuất hiện.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: saostar.vn