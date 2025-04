Hàng xóm chế pháo nổ tung nhà, láng giềng chật vật đòi đền bù

Nổ do chế tạo pháo Tổ công tác Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An có thông báo kết luận giám định về vụ nổ xảy ra tại xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp vào ngày 27 và 29-8-2024 cho các bên liên quan. Nguyên nhân vụ nổ thứ nhất do quá trình sản xuất chế tạo thuốc pháo nổ gây ra ma sát gây cháy, nổ hỗn hợp thuốc pháo nổ, gây ra vụ cháy, nổ. Vụ nổ thứ hai do quá trình gàu máy múc cào xới bê tông, kim loại, vôi vữa… đã tạo ra ma sát gây ra cháy, nổ thuốc pháo nổ có vị trí cào xới gây ra.