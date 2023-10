Hàng trăm khối đá chực chờ sạt lở, nuốt chửng đường quốc phòng ven biển Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Video: Đường quốc phòng ven biển sạt lở khiến người dân lo sợ mỗi khi đi qua

Tuyến đường quốc phòng ven biển nối xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có chiều dài 11,4km được đưa vào sử dụng từ năm 2016.

Nhiều năm trở lại đây, cứ vào mùa mưa bão, tuyến đường này lại xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá khiến người dân kinh hãi mỗi khi đi qua.

Hiện tại trên tuyến đường có 6 điểm sạt lở lớn và nhiều điểm sạt lở ăn sâu vào mặt đường. Điểm sạt lở lớn nhất có chiều dài 200m, uy hiếp hàng chục nhà hàng kinh doanh hải sản của người dân.

Ông Cao Xuân Đức (68 tuổi, xã Cẩm Lĩnh), chủ nhà hàng kinh doanh hải sản sát tuyến đường cho biết, mỗi khi có mưa lớn ông không dám ở lại trông coi tài sản.

“Tuyến đường này hầu như năm nào cũng xảy ra sạt lở, có lần một xe ô tô bị đất đá vùi lấp. Năm nay đất đá chỉ mới tràn ra đường chứ chưa sạt lở như những năm trước. Trời mưa lớn là người dân chúng tôi không ai dám đi qua tuyến đường này”, ông Đức bày tỏ.

Đoạn đường quốc phòng ven biển qua xã Cẩm Lĩnh có chiều dài khoảng 6km, liên tục bắt gặp tình trạng sạt lở taluy dương. Hàng trăm khối đất đá nằm cheo leo trên núi chực chờ lăn xuống đường, nhiều vị trí bị vùi lấp bởi đất đá, người dân khó khăn mỗi khi di chuyển qua.

Tại một số điểm sạt lở lớn đã được chính quyền địa phương xây dựng kè, tuy nhiên lượng lớn đất vẫn tràn ra lề đường.

Hàng chục hộ kinh doanh hải sản thấp thỏm, đứng trước nguy cơ bị đất đá vùi lấp. Trong ảnh là một điểm sạt lở chỉ cách nhà hàng kinh doanh chưa đến 15m.

Nhiều khối đá nằm chễm chệ giữa mặt đường chưa được thu dọn.

Những khối đá khổng lồ chực chờ lăn xuống mặt đường.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh cho biết, tuyến đường quốc phòng ven biển qua xã thường xuyên xảy ra sạt lở mỗi khi có mưa lớn trong nhiều ngày. Năm nay khối lượng sạt lở ít hơn so với năm ngoái, tuy nhiên xuất hiện thêm một số điểm sạt lở ăn sâu vào mặt đường, chính quyền địa phương phải đặt biển cảnh báo ngăn người dân đi vào khu vực sạt lở.

“Hiện chúng tôi đã có phương án đề xuất lên huyện xin kinh phí sửa chữa, xử lý những điểm sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi đi qua tuyến đường nói trên”, lãnh đạo UBND xã Cẩm Lĩnh nói thêm.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: vtc.vn