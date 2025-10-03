Hai vợ chồng điều hành đường dây mại dâm "đồng giá" 1,5 triệu đồng/lượt

Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm mại dâm trá hình massage trên địa bàn thành phố.

Vợ chồng Nguyễn Hoàng Dương và Nguyễn Thị Thu Kiều. Ảnh: A.N.



Theo Công an Hà Nội, ngày 26-9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Ngọc Hà kiểm tra hành chính khách sạn Melon (ngõ 294 Kim Mã) và khách sạn Mai Villa (ngõ 279 Đội Cấn), bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Qua đấu tranh, cả hai gái bán dâm khai nhận được điều đi bởi Nguyễn Hoàng Dương (29 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Kiều (26 tuổi, vợ Dương, cùng trú tại phường Định Công, Hà Nội). Ngay sau đó, cảnh sát thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Dương và triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu năm 2022, Dương đã tổ chức hoạt động môi giới mại dâm thông qua mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính. Đối tượng lập các tài khoản Facebook và Zalo như "Thùy Linh Massage Tại Nhà", "Hoàng Thùy Linh Massage Bamboo" cùng nhiều số điện thoại để quảng cáo dịch vụ "massage tại nhà" trá hình, thực chất là môi giới mại dâm. Khi có khách liên hệ, Dương trực tiếp thỏa thuận giá 1,5 triệu đồng/lượt, trong đó, gái bán dâm hưởng 1 triệu đồng, Dương lấy 500.000 đồng.

Sau khi khách chọn "hàng", Dương chuyển thông tin liên lạc và địa điểm qua ứng dụng Nicegram để gái bán dâm tự liên hệ và đến các khách sạn, nhà nghỉ thực hiện bán dâm.

Đặc biệt, để thuận tiện cho việc điều hành, vợ chồng Dương thuê căn hộ cao cấp tại khu đô thị The Manor Central Park làm nơi vừa sinh sống, vừa bố trí ăn ở tập trung cho khoảng 10 gái bán dâm.

Để ràng buộc, Dương yêu cầu mỗi gái bán dâm phải nộp 4 triệu đồng ban đầu để mua điện thoại, sim số dùng riêng cho việc liên lạc và thu 5 triệu đồng/tháng chi phí ăn ở tại căn hộ này. Trong đường dây, Nguyễn Thị Thu Kiều giữ vai trò tích cực, cùng chồng tuyển chọn, hướng dẫn gái bán dâm và trực tiếp điều hành thay Dương khi đối tượng vắng mặt. Kiều cũng là người nhận thông tin, gửi hình ảnh gái bán dâm để khách lựa chọn rồi điều nhân viên tới địa điểm hẹn.

