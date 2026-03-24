Hai mẹ con tử vong trong vụ cháy quán cơm chay

Hiện trường vụ cháy quán cơm chay khiến 2 mẹ con tử vong.



Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khuya 23/3, thời điểm quán đã đóng cửa. Người dân xung quanh phát hiện lửa và khói bốc lên nghi ngút từ bên trong, tuy nhiên cửa ngoài bị khóa, không thể tiếp cận kịp thời. Nhiều người đã hô hoán, tìm cách phá cửa và sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ khu vực quán.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Lực lượng chức năng phá cửa chính - cũng là lối thoát hiểm duy nhất của căn nhà để tiếp cận bên trong. Tuy nhiên, khu vực này bị lửa bao trùm, bàn ghế ngổn ngang, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận.

Sau khi khống chế đám cháy, chức lực lượng tiến sâu vào bên trong tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Tại khu vực phòng ngủ phía sau, lực lượng cứu nạn phát hiện hai người trong tình trạng bất động do ngạt khói. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa ra ngoài cấp cứu, song đã không qua khỏi.

Theo người dân địa phương, quán cơm chay này vừa là nơi kinh doanh, vừa là nơi sinh sống của hai mẹ con nạn nhân, hoạt động khoảng 5 năm nay. Mỗi ngày, quán mở cửa từ sáng sớm đến khoảng 20 giờ thì đóng cửa. Sau khi dọn dẹp, hai mẹ con thường nghỉ lại tại đây.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Mạnh Linh

Nguồn tin: Báo Tin Tức

