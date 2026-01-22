Cháy trung tâm mua sắm điện máy, hai mẹ con tử vong

Khoảng 5h, lửa bùng lên ở nơi kinh doanh điện máy Biên diện tích sàn chừng 1.400 m2, kết cấu một trệt, một lửng trên đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh. Do bên trong nhiều đồ điện tử, vật liệu dễ cháy và để gần nhau nên lửa lan nhanh.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phước Tuấn

Hàng xóm phát hiện hô hoán, tìm cách dập lửa, song bất thành do đám cháy bốc lên từ khu vực sau nhà, dãy cửa phía trước bị khóa. Trong thời gian ngắn, hỏa hoạn bao trùm, làm sụp một phần mái cửa hàng, cột khói bốc cao hàng chục mét. Vị trí cháy nằm ở trung tâm khu dân cư nên nhiều nhà xung quanh hoảng loạn, di dời đồ đạc.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy điều động 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Cảnh sát chia làm nhiều mũi đến khống chế ngọn lửa, tránh cháy lan. Đến khoảng 7h, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

... Ngọn lửa bốc cao đỏ rực cả vùng. Ảnh: Minh Bằng

Khi tiến vào bên trong, cảnh sát phát hiện ba nạn nhân, trong đó người vợ 26 tuổi và con trai một tuổi đã tử vong, người chồng bị suy hô hấp nặng được chuyển tới Bệnh viện Long Khánh.

Hơn 700 m2 cửa hàng cùng nhiều thiết bị, vật dụng điện tử bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại đang được xác minh, điều tra.

Tác giả: Phước Tuấn

Nguồn tin: vnexpress.net