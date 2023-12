Hai gã côn đồ hành hung nhân viên cây xăng ở Huế

Your browser does not support the video tag.

Video: Hai gã côn đồ hành hung nhân viên cây xăng ở TP Huế

Trưa 10/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang khẩn trương trưng cầu giám định, củng cố hồ sơ làm rõ vụ nhân viên cây xăng bị hai gã côn đồ hành hung gây thương tích.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 1/12, tại cây xăng Petrolimex số 11 Tây Lộc (TP Huế).

Do mâu thuẫn trong lúc đổ xăng, Hồ Công Chính (SN 1976, trú tại phường Phú Hội, TP Huế) và Nguyễn Khắc Chính (SN 1980, trú phường Tây Lộc, TP Huế) có hành vi dùng vỏ chai bia, bàn ghế nhựa… đánh hai nhân viên cây xăng, làm hai người này bị phương.

Sau khi hành hung 2 nhân viên cây xăng, Công Chính và Khắc Chính lên xe rời khỏi hiện trường. (Ảnh: T.M.T)

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, mặc dù được nhiều người can ngăn nhưng Công Chính và Khắc Chính thể hiện hành vi hung hãn, liên tiếp tấn công hai nhân viên cây xăng.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc bất bình trước hành vi côn đồ của 2 người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.

Ngay khi nhận tin báo của người dân, Công an TP Huế nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định: "1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a. Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; b. Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; c. Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; ... d. Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình; đ. Có tổ chức; e. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; g. Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; h. Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê; i. Có tính chất côn đồ; k. Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm: a. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; b. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%; c. Phạm tội 02 lần trở lên; d. Tái phạm nguy hiểm; đ. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này...."

