Hai cụ bà bị ô tô tông khi ngồi trò chuyện bên đường, 1 người tử vong

Ngày 14-11, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên Quốc lộ 55 đoạn qua xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 11-11, bà Trần Thị C. (SN 1946) và bà Trần Thị N. (SN 1957) khi ngồi trò chuyện bên lề đường thì bị một ô tô bán tải từ đường nhánh lao ra tông phải.

Khoảnh khắc ô tô chuẩn bị lao vào 2 cụ già



CLIP: Ô tô tông 2 cụ già

Vụ việc khiến cả 2 cụ bà bị thương nặng. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bà C. không qua khỏi; còn bà N. đang được điều trị do bị gãy chân.

Theo thông tin ban đầu, 2 cụ bà này sau khi đến trụ sở UBND xã Sơn Mỹ nhận trợ cấp xã hội đã ra cạnh lề đường ngồi nói chuyện, chờ người nhà đến chở về.

Cônng an xã Sơn Mỹ sau đó đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ tai nạn.

Tác giả: Châu Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động