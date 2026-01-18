Hai cô gái đi trên đường bị 3 đối tượng chặn cướp xe máy

Liên quan đến vụ án này, 2 đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, trú TP Cần Thơ) và Trần Minh Tâm (SN 1995, trú TP Hồ Chí Minh) cũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khuya 10/1/2026, em Phan Thị Kim Anh (SN 2008, ngụ xã Bình An, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy chở em Nguyễn Thị Dung (SN 2004, ngụ xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đi trên đoạn đường thuộc ấp 5, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai thì bị 3 đối tượng (chưa rõ lai lịch) chặn lại rồi dùng dao đe dọa, khống chế cướp chiếc xe máy rồi tẩu thoát.

Nhóm cướp tài sản bị bắt.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương xác định Nguyễn Thanh Trường Em, Nguyễn Minh Tuấn và Trần Minh Tâm là thủ phạm gây án và tiến hành truy xét.

...

Ngày 13/1, Tuấn và Tâm bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố, do tham gia một vụ án cướp tài sản khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Biết không thể thoát tội, ngày 16/1, Nguyễn Thanh Trường Em đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai để đầu thú. Trường Em đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng.

