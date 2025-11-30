Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường dự báo diễn biến sôi động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm, nhất là các hành vi lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, chuyển phát nhanh để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Nhận diện rõ những thách thức này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành văn bản yêu cầu Văn phòng thường trực; các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chi cục QLTT Hà Tĩnh tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm. Ảnh: QLTT Hà Tĩnh

Các lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Quản lý thị trường tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Ông Nguyễn Đình Khoa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh cho biết, cùng với sự nhộn nhịp của thị trường, dịp cuối năm, các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại cũng có xu hướng gia tăng.

“Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, chi cục đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, các đội QLTT đã là thành viên của Ban 389 của 69 xã phường trên địa bàn tỉnh nhằm tham gia kiểm soát kịp thời các hoạt động thương mại, tăng cường kiểm tra các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, nhất là mặt hàng thực phẩm. Cùng với đó, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên môi trường số và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần bảo đảm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, ông Khoa nhấn mạnh.

Xử phạt nhiều cơ sở vi phạm đăng ký kinh doanh

Từ ngày 11/7/2025 đến ngày 22/11/2025, Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Can Lộc và xã Hương Sơn.

...

Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của bà Nguyễn Thị Dung (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đang tiến hành hoạt động kinh doanh nhưng không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền.

Đội QLTT số 2 lấy mẫu test nhanh tại chợ Phố Châu, xã Hương Sơn. Ảnh: QLTT Hà Tĩnh

Tiếp đó, Đội QLTT số 2 tiếp tục phát hiện cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Cao Cường (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) và ông Trần Việt Đức (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) không đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định của pháp luật.

Đội QLTT số 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba cơ sở kinh doanh nói trên với tổng số tiền là 20 triệu đồng.

Ngoài hình thức xử phạt tiền, Đội Quản lý thị trường số 2 đã buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm như: “Buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định”; “Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”.

Lực lượng QLTT tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật với người kinh doanh và người tiêu dùng. Ảnh: QLTT Hà Tĩnh

Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Đội QLTT số 2 đã kết hợp công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người kinh doanh và người tiêu dùng, hạn chế hành vi vi phạm xảy ra.

Đồng thời, tổ chức cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trong tháng 11 và đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lực lượng QLTT Hà Tĩnh khuyến khích các doanh nghiệp tự giác chấp hành pháp luật, niêm yết giá rõ ràng, đảm bảo chất lượng hàng hóa. Người dân hãy là người tiêu dùng thông thái, nói không với hàng không rõ nguồn gốc và tuyệt đối không tham rẻ qua các kênh bán hàng online thiếu uy tín. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, hãy kịp thời thông báo cho cơ quan QLTT gần nhất để góp phần bảo vệ thị trường.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: congthuong.vn