Hà Tĩnh sắp khởi công, khánh thành 2 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức các lễ khởi công, khánh thành đối với những công trình, dự án tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhằm tạo khí thế phấn khởi, lan tỏa phong trào thi đua, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành, doanh nghiệp và Nhân dân.

Các sự kiện được yêu cầu tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí; chương trình ngắn gọn, ý nghĩa, thực hiện đúng nghi thức và có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan.

Lễ khánh thành đưa Tổ máy số 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vào vận hành thương mại cũng diễn ra dịp này.

Theo kế hoạch, Lễ khánh thành đưa Tổ máy số 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II vào vận hành thương mại tại Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra ngày 18/9/2025.

Cùng với đó, Lễ khởi công Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội tại khu vực triển khai dự án trên địa bàn xã Đan Hải cũng diễn ra ngày 23/9/2025.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm kiểm tra, soát xét và kiểm duyệt việc tổ chức lễ khởi công tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội.

Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý, điều kiện khởi công/khánh thành công trình theo đúng quy định pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan…

Ủy ban nhân dân các xã, phường: Đan Hải, Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư trong công tác chuẩn bị tại địa bàn. Cùng với đó, Các Sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh cũng được giao phối hợp để sự kiện diễn ra một cách thuận lợi nhất.

Tác giả: Thái Hòa

Nguồn tin: baodautu.vn