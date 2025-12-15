Hà Tĩnh: Mâu thuẫn đất đai, anh dùng d.ao đ.âm em bị thương

Theo kết quả điều tra ban đầu: Giữa Phan Văn Lịch và anh Phan Công T. (SN 1973, trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Thọ - là em cùng cha khác mẹ với Lịch), có mâu thuẫn tranh chấp đất do bố mẹ để lại.

Khoảng 16h 15’ ngày 12/9, Phan Văn Lịch nhờ cán bộ văn phòng đăng ký đất đai xã Đức Thọ đến nhà để đo diện tích mảnh vườn (của bố mẹ để lại) mà Lịch đang sử dụng.

Phan Văn Lịch cùng vũ khí gây án.

Khi chuẩn bị đo đạc thì vợ chồng anh Phan Công T. đến ngăn cản vì cho rằng mảnh đất này đang tranh chấp.

Lúc này, Phan Văn Lịch và anh T. có lời qua tiếng lại, cãi vã nhau. Sau đó, Lịch chạy vào nhà lấy 1 con dao dài 32cm, lưỡi dao được làm bằng kim loại chạy ra đuổi đánh nên anh T. bỏ chạy rồi bị trượt chân ngã xuống đường thì bị Lịch đâm 1 cái vào chân phải làm nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, con dao mà Phan Văn Lịch sử dụng để gây thương tích cho anh Phan Công T. là dao sắc, nhọn thuộc Phụ lục 5 "Danh mục dao có tính sát thương cao" của Thông tư 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo điểm d, khoản 2, Điều 2 Luật số 42/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì dao sắc, nhọn khi sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì thuộc vũ khí quân dụng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục, điều tra xử lý theo quy định.

