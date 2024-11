Hà Tĩnh khi nào sẽ được giải mã?

Xuân Trường và các đồng đội ở Hà Tĩnh vừa có trận hoà trước TP.HCM ở vòng 9. Ảnh: Đức Cường

Thành tích của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đang khiến nhiều người bất ngờ. Bởi ở mùa giải trước, đội bóng núi Hồng còn phải đá tranh play-off với đội Hạng Nhất PVF-CAND, và phải nhờ may mắn mới trụ lại sân chơi V.League. Sau màn thoát hiểm hú vía ấy, HLV Nguyễn Thành Công đã có sự chuẩn bị ổn hơn cho đội. Qua giải giao hữu diễn ra hồi tháng 8 tại Đà Nẵng, Hà Tĩnh đã gần như lột xác hoàn toàn khi bước vào mùa giải V.League 2024/25. Nhất là khi họ có trận mở màn thắng đương kim vô địch Nam Định 1-0 ngay trên sân nhà.

Nói về thành tích của đội nhà, HLV Nguyễn Thành Công tỏ ra khiêm tốn: “Có lẽ do chúng tôi may mắn, bên cạnh đó là sự nỗ lực hết mình của cầu thủ”. Tuy nhiên, có may mắn hay không khi Hà Tĩnh thắng Nam Định, rồi sau đó hòa Hà Nội và Thể Công Viettel - toàn những ứng viên vô địch ngay trên sân nhà của đối thủ?

Hà Tĩnh đang là hiện tượng khi chưa thua sau 9 vòng đấu. Ảnh: CTV



Với thành tích bất bại ấy, Hà Tĩnh đang là một hiện tượng rất thú vị trong mắt giới chuyên môn, nhưng có vẻ như người hâm mộ của họ lại không nghĩ vậy. Nói thế vì suốt thời gian qua, dẫu thành tích của đội bóng khá ổn nhưng trên các fanpage người ta vẫn đọc được rất nhiều lời chỉ trích đội bóng, đặc biệt là nhắm vào HLV Nguyễn Thành Công.

...

Điều này càng dữ dội hơn, khi thành tích của đội không tốt ở mùa giải trước. Có vẻ như một số người hâm mộ Hà Tĩnh đang ảo tưởng về sức mạnh của đội nhà. Hỏi HLV Thành Công có buồn lòng về điều này, ông cho biết: “Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất công việc của mình, nhằm giúp đội Hà Tĩnh có thành tích ổn nhất”.

Là đội duy nhất bất bại sau 9 vòng đấu, nên giới chuyên môn và người hâm mộ đang tự hỏi liệu khi nào hiện tượng Hà Tĩnh sẽ bị giải mã? Nói thế vì Hà Tĩnh sẽ tiếp tục có những trận đấu quan trọng trong tháng 1 tới khi V.League trở lại, đặc biệt là cuộc đối đầu với Thanh Hóa (vòng 10), CAHN (vòng 12) và Bình Dương (vòng 13). Trong 3 đối thủ được đánh giá cao này, đội nào sẽ giải mã được đội bóng núi Hồng vẫn đang là câu hỏi.

Đến khi nào CLB Hà Tĩnh mới được giải mã? Ảnh: Đức Cường



Cần nói thêm ở mùa giải 2023, V.League chia thành 2 giai đoạn, do đó Hà Tĩnh xếp thứ 8 trong giai đoạn 1 và không cần phải lo lắng trụ hạng, nên giai đoạn 2 thành tích của họ có ra sao cũng nằm ở vị trí thứ 8. Tuy nhiên, đến mùa giải 2023/24 mọi thứ đã khác hẳn, vì vậy thành tích đến cuối mùa giải lần này ra sao, có lẽ còn cần phải chờ bản lĩnh của thầy trò HLV Nguyễn Thành Công.

Tác giả: Tuấn Thành



Nguồn tin: bongdaplus.vn