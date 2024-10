Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây ấn tượng với chuỗi 6 trận không thua

Your browser does not support the video tag.

Highlights CLB Hà Nội hòa 1-1 trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, vòng 5 LPBank V-League 2024 - 2025 - Nguồn: FPT PLAY

Trong khuôn khổ vòng 5 LPBank V-League 2024 - 2025, tối 27-10, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hành quân đến sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội.

Với ưu thế vượt trội về chất lượng, ngay từ những phút đầu, CLB Hà Nội đã nhanh chóng làm chủ trận đấu. Phút 14, từ tình huống phạt góc, Văn Quyết đá phạt góc theo bài chính xác, tạo điều kiện cho Hai Long từ tuyến hai băng lên dứt điểm tung lưới thủ môn Thanh Tùng.

Sau bàn thua, các học trò dưới trướng HLV Nguyễn Thành Công cố gắng dâng cao đội hình, tạo ra được nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm, nhưng các chân sút không một lần chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc với phần thắng tạm nghiêng về đội chủ nhà, trong một pha vây ráp và chuyển đổi trạng thái, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã gỡ hòa thành công với khoảnh khắc bùng nổ của tiền đạo Mbo Noel.

Bước sang hiệp 2, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động chơi dâng cao khiến CLB Hà Nội lúng túng.

Lần lượt những Đình Tiến, Geovane, Xuân Trường có cơ hội dứt điểm nhưng đều không chính xác.

Những phút cuối trận, tiền đạo Phạm Tuấn Hải của CLB Hà Nội có pha đột phá tốt, nhưng cú dứt điểm khi đối mặt với thủ môn của anh lại đi thẳng lên trời.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1.

Kể từ đầu mùa giải 2024 - 2025, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành 3 chiến thắng và 3 trận hòa tại V-League và Cúp quốc gia - Ảnh: MINH ĐỨC



Kết quả này giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 6 tại V-League, Cúp quốc gia 2024 - 2025. Đây là một bất ngờ khi ở cuối mùa giải trước, họ tổn thất nặng lực lượng và phải chơi trận play off tranh suất trụ hạng.

Với CLB Hà Nội, trận hòa khiến đội bóng thủ đô chưa thể vươn lên nhóm ba đội dẫn đầu.

Tại vòng 6 V-League 2024 - 2025, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp đón Quy Nhơn Bình Định lúc 17h ngày 2-11. Trong khi CLB Hà Nội sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn nhiều dông bão trên sân của CLB Thanh Hóa lúc 18h ngày 3-11.

Tác giả: HOÀNG TÙNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ