Hà Tĩnh: Dịch vụ rửa xe, tắm lợn “nở rộ” bên quốc lộ 1A

Video dịch vụ rửa xe, tắm lợn “nở rộ” bên quốc lộ 1A

Hệ lụy từ dịch vụ rửa xe, tắm lợn.

Dọc quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh) hiện có hàng chục điểm rửa xe ô tô, tắm lợn. Điều đáng nói là hầu hết các điểm rửa xe ô tô, tắm lợn đều được người dân tận dụng bãi đất trống ven đường để hoạt động.

Nước rửa xe, tắm lợn đục ngầu bắn tung tué khắp nơi, bốc mùi hôi thối nồng nặc.



Quỹ đất chật hẹp, nhiều người dân ngang nhiên cho phương tiện dừng đỗ trên quốc lộ 1A rồi “vô tư” xịt nước rửa xe, tắm lợn. Mỗi phương tiện dừng đỗ trên đường khoảng từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. Qúa trình rửa xe, nước bắn tung tóe khắp nơi, kéo theo các chất phóng uế từ lợn vương vãi trên đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Nguyễn Văn Phong, chủ hộ làm nghề rửa xe ô tô, tắm lợn ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh cho biết, mỗi lần rửa xe ô tô tải chở lợn anh thu 100.000 đồng. Ngày nhiều anh nhận rửa từ 15 đến 20 xe, còn ngày ít cũng có từ 5 đến 10 xe chở lợn từ miền Nam ra Bắc vào rửa xe, cho lợn tắm và uống nước.

“Hiện tại gia đình chưa làm được hồ xử lý nước thải, vì vậy chất thải từ xe chở lợn, nước rửa xe đang tự chảy xuống mương dọc quốc lộ 1A. Thời kỳ cao điểm cũng hôi thối, khó chịu, nhưng chưa thấy các cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở” - ông Nguyễn Văn Phong nói.

Dịch vụ vụ rửa xe, tắm lợn ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh gây ảnh hưởng đến người và phương tiện tham gia giao thông.



Nước rửa xe ô tô chở lợn đục ngầu chảy xuống mương, thậm chí chảy tràn ra mặt đường quốc lộ 1A. Sự việc kéo dài sẽ tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh cho vật nuôi khu vực xung quanh. Bên cạnh đó còn gây nhiều khó khăn, trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là những lúc xe vào ra tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

“Người đi ô tô đóng kín cửa còn đỡ, chứ đi xe máy, xe đạp đều bị nước rửa xe té ướt quần áo, rất hôi hám. Theo tôi, các cấp thẩm quyền cần có phương án ngăn chặn, xử lý các cơ sở làm dịch vụ rửa xe, tắm lợn cho phương tiện dừng đỗ tùy tiện trên đường” - ông Nguyễn Tuấn Anh, người tham gia giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh bức xúc phản ánh.

Giải pháp nào quản lý dịch vụ rửa xe, tắm lợn?

Qua khảo sát dọc quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh; xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh; xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên; xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà… xuất hiện rất nhiều điểm rửa xe, tắm lợn. Các dịch vụ này đều nằm ở khu vực đông dân cư, người và phương tiện qua lại rất đông.

Các điểm rửa xe, tắm lợn chủ yếu tận dụng bãi đất trống ven đường, không đảm bảo an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho vật nuôi.



Trao đổi với phóng viên, phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Thanh Hải cho biết, hiện tại chưa có cơ quan chuyên môn nào quản lý dịch vụ rửa xe, tắm lợn cả, chủ yếu hoạt động tự phát.

“Huyện sẽ giao phòng chuyên môn phối hợp với xã Kỳ Phong kiểm tra lại vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn dịch bệnh từ các điểm rửa xe, tắm lợn dọc quốc lộ 1A. Quan điểm cá nhân tôi cũng thấy người dân làm nghề rửa xe, tắm lợn vừa mất mỹ quan vừa không đảm bảo an toàn giao thông” - ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.

Các dịch vụ rửa xe, tắm lợn tuy mang lại lợi ích kinh tế cho một bộ phận người dân sống ven đường, nhưng lại gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Chính quyền các cấp chưa có động thái tích cực trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có, còn ngành chuyên môn cũng chưa đưa ra được phương án khả thi để có thể quản lý dịch vụ rửa xe, tắm lợn.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh Trần Hùng cho biết, hiện nay việc quản lý dịch vụ rửa xe, tắm lợn không có quy định cụ thể. Về góc độ thú y, sau khi rửa xe, phun xịt, các dịch vụ phải vệ sinh tiêu độc khử trùng, phòng ngừa phát sinh dịch bệnh cho vật nuôi. Có thời điểm chúng tôi đã tham mưu với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ban hành văn bản, đồng thời trực tiếp làm việc với các xã có nhiều điểm rửa xe, tắm lợn, nhưng chưa mang lại hiệu quả”.

Nước rửa xe chảy lênh láng trên quốc lộ 1A, gây bức xúc trong dư luận.



Dịch vụ rửa xe, tắm lợn “nở rộ” dọc quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh cho vật nuôi. Vì vậy, các cấp có thẩm quyền, các ngành chuyên môn cần kiểm tra và có phương án chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, không để dịch vụ rửa xe, tắm lợn mọc lên tự phát, gây bức xúc trong dư luận.

