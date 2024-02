Hà Tĩnh: Chấn chỉnh việc sử dụng xe công

Trước đó, ngày 7/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip và hình ảnh xe biển xanh BKS 38A-066.88 vào Sân bay Vinh, Nghệ An, đón khách, xe đã bật đèn và còi ưu tiên để các phương tiện nhường đường. Qua xác minh, xe công vụ trên được cấp cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh từ năm 2021. Ngày 2/2, tài xế Phạm Hoài Sơn (SN 1972), trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh đã điều khiển phương tiện, chở theo bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đi chúc Tết cán bộ lão thành ở Nghệ An. Tối cùng ngày, bà Hà có kết hợp đón con gái đi từ Sân bay Vinh về Hà Tĩnh. Quá trình di chuyển, tài xế Sơn đã bật đèn ưu tiên và còi. Sự việc được nhiều người quay video, đăng lên mạng xã hội. Liên quan đến vụ việc, ngày 9/2, lái xe của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh xử phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng và tịch thu bộ còi, đèn ưu tiên về hành vi xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Ngày 19/2, lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm sau sự việc bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội vì có liên quan đến vụ dùng xe biển xanh bật đèn, còi ưu tiên để đón người thân ở Sân bay Vinh.