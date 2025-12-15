Hà Tĩnh: Cảnh giác cạm bẫy mua sắm cuối năm từ những cú “sẩy chân” tiền triệu

Cảnh báo thủ đoạn chào bán hàng hoá điện tử, lừa tiền rồi bỏ trốn

Ngày 14/12, Công an xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh phát cảnh báo về phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mặc dù thủ đoạn không mới nhưng nhiều người vẫn bị "dính bẫy" trong thời gian vừa qua.

Nhóm đối tượng tổ chức lừa đảo trên địa bàn xã Tứ Mỹ khiến một số người dân "dính bẫy". Ảnh CAHT.



Cụ thể, mới đây, trên địa bàn xã và một số vùng lân cận xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo, với các thủ đoạn chào bán hàng hóa với giá rẻ bất ngờ (như thiết bị điện tử, đồ gia dụng, hàng hiệu…).

Các đối tượng này lợi dụng tâm lý ham rẻ, mong muốn mua được hàng chất lượng với giá thấp của một bộ phận người dân để dụ dỗ, lừa tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước, sau đó bỏ trốn. Đã có nạn nhân dính phải chiêu trò lừa đảo của nhóm đối tượng.

Trước sự việc trên, Công an xã Tứ Mỹ khuyến cáo người dân, tỉnh táo trước những lời chào mời hấp dẫn; Không nên vội vàng tin tưởng vào các lời quảng cáo bán hàng giá rẻ một cách khó tin từ người lạ, trên mạng xã hội hoặc qua điện thoại; Không chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước cho người bán khi chưa kiểm tra, xác minh rõ ràng về hàng hóa, thông tin người bán.

Để tránh tình trạng trên, Trung tá Hoàng Văn Lạng, Trưởng Công an xã Tứ Mỹ đề nghị người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, giá cả thị trường của mặt hàng. Khi phát hiện các đối tượng khả nghi, có dấu hiệu lừa đảo hoặc trở thành nạn nhân, hãy báo ngay cho Công an xã Tứ Mỹ để được hỗ trợ kịp thời.

Chiêu trò lừa đảo mua sắm online dịp cuối năm

...

Là một trong những nạn nhân của chiêu trò lừa đảo, anh H.Đ.Q. (trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết muốn mua pháo hoa để chơi Tết nên đã đặt 10 thùng pháo hoa quốc phòng (mỗi thùng gồm 36 giàn pháo hoa phun viên 25) với tổng giá trị 104.400.000 đồng tại một tài khoản mạng xã hội Facebook.

Thế nhưng, sau khi anh Q. chuyển tiền, đối tượng trên lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích cá nhân. Biết mình bị lừa, anh Q. đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng bắt giữ đối tượng Trần Thế Khoa (SN 1996, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) khi đối tượng đang lẩn trốn tại bàn Hà Nội. Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, với phương thức, thủ đoạn như trên, đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 30 nạn nhân trên khắp cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Trần Thế Khoa đã lừa đảo hơn 30 nạn nhân trên khắp cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Ảnh CAHT.



Theo Thượng tá Nguyễn Trường Diệu, Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), các chiêu trò lừa đảo mua sắm online dịp cuối năm đang có xu hướng biến tướng phức tạp.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần trang bị các kỹ năng nhận diện lừa đảo và chủ động bảo vệ dữ liệu. Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, nhất là vào dịp cuối năm, mỗi người dùng cần nâng cao cảnh giác và hình thành thói quen an toàn số. Mua sắm online mang lại nhiều tiện ích, nhưng chỉ thực sự an toàn khi người dùng chủ động kiểm soát thông tin cá nhân, hạn chế rủi ro và tỉnh táo trước những lời mời hấp dẫn.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn