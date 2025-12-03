Hạ tầng bứt phá đưa Ocean City trở thành cực phồn vinh mới của Thủ đô

Sân bay Gia Bình khi hoàn thành sẽ mở “cửa ngõ bầu trời”, đưa khu Đông Hà Nội thành điểm hội tụ của thương mại, du lịch, logistics và công nghiệp

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã rút ngắn hành trình giữa Long Biên và trung tâm Hoàn Kiếm chỉ còn vài phút di chuyển. Vành đai 4 - Vùng Thủ đô khi hoàn thành sẽ mở ra trục lưu thông mới giúp người dân di chuyển từ phía Đông sang phía Tây mà không cần đi xuyên lõi nội đô. Cầu Ngọc Hồi và cầu Trần Hưng Đạo sẽ tạo thêm hai “cửa ngõ vàng” kết nối thẳng khu Đông với lõi văn hóa, chính trị của Hà Nội.

Về kết nối liên vùng, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Móng Cái (Quốc lộ 5B), quốc lộ 5A và trục đường liên vùng sang Bắc Ninh - Hưng Yên khiến khu Đông trở thành điểm giao thoa của hai đại hành lang kinh tế: hành lang ven biển và hành lang công nghiệp - công nghệ cao. Khoảng cách địa lý được xóa bỏ, việc di chuyển đến Hải Phòng hay Quảng Ninh trở nên dễ dàng như một chuyến dã ngoại cuối tuần.

Song song hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của toàn vùng cũng tăng tốc ấn tượng. Sân vận động PVF với sức chứa 60.000 chỗ sẽ trở thành điểm hội tụ của những sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế. Đại học Bách khoa Hà Nội phân hiệu Hưng Yên dự kiến quy tụ khoảng 30.000 sinh viên và cán bộ vào năm 2028. Khu nghỉ dưỡng và sân golf Trump International, cùng tuyến đường Di sản ven sông Hồng đang định hình một vành đai du lịch - văn hóa - giải trí độc đáo của phía Đông.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Mount Group, nhận định rằng trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, thị trường bất động sản buộc phải dịch chuyển mạnh mẽ ra các khu vực ven trung tâm, nơi đang sở hữu dư địa phát triển lớn và được đầu tư hạ tầng bài bản.

Theo ông Tiến bất cứ khu vực nào được ưu tiên rót vốn cho hạ tầng giao thông, giáo dục, hành chính hay các thiết chế xã hội trọng yếu đều nhanh chóng trở thành điểm hút dân cư và tâm điểm của dòng vốn đầu tư. Khu Đông Hà Nội đang đi đúng quỹ đạo đó, định hình nơi đây trở thành cực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Ocean City - Điểm hội tụ phồn thịnh của hạ tầng, cư dân và thương mại

Trong bức tranh bùng nổ hạ tầng của khu Đông, Ocean City nằm ở vị trí tâm điểm đón trọn làn sóng phồn vinh đó. Không những thế, Ocean City còn là điểm dội sóng, nơi mọi giá trị đô thị được cộng hưởng và tăng trưởng theo cấp số nhân.

... Ocean City là nơi làn sóng thịnh vượng phía Đông Thủ đô hội tụ và bùng nổ

Với quy mô 1.200 ha, sau hơn 3 năm tích lũy giá trị, Ocean City hiện đã bước vào giai đoạn vận hành sôi động, quy tụ hơn 90.000 cư dân và hướng đến mốc 200.000 trong vài năm tới. Nhịp sống náo nhiệt thể hiện rõ ở các tuyến phố thương mại, các tâm điểm mua sắm, giải trí hoạt động xuyên ngày. Grand World, VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park liên tục đón lượng khách lớn, tạo ra dòng tiêu dùng mạnh mẽ cho toàn bộ khu vực.

Hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ của Ocean City cũng đã hoàn thiện ở mức hiếm thấy: VinUni, Vinschool, 2 bệnh viện Vinmec, 2 Vincom Mega Mall, gần 200 tiện ích nội khu, các tổ hợp sự kiện, thể thao, giải trí quy mô lớn. Đây không chỉ là nơi để ở, mà là nơi để sống một cuộc sống đủ đầy, đa trải nghiệm, một đô thị nơi mọi nhu cầu từ giáo dục, y tế, thương mại đến nghỉ dưỡng đều được đáp ứng trong vài bước chân.

Nhịp sống sôi động đã hiện diện tại Ocean City

Dấu ấn của Ocean City càng được khẳng định rõ nét qua những chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô “khủng”. Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” thu hút hơn 220.000 lượt khách, world tour “Übermensch” của G-DRAGON đón khoảng 100.000 khán giả trong hai đêm diễn.

Những “cơn địa chấn” văn hóa không chỉ củng cố vị thế Ocean City như thành phố lễ hội của miền Bắc, mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho thương mại, du lịch và bất động sản, đúng tầm của một trung tâm kinh tế, văn hóa, đầu tư mới của Thủ đô.

Nhờ sự hội tụ của hạ tầng, giao thương, tiện ích và dân cư, Ocean City không đơn thuần đi theo nhịp phát triển của khu vực, mà đang tạo ra một trung tâm phồn vinh mới, dẫn dắt giá trị bất động sản và xu hướng sống trong nhiều năm tới.

Tác giả: Như Loan

Nguồn tin: baodautu.vn