Cư dân Ocean City kể về quyết định đổi đời khi không phải đánh đổi chất lượng sống lấy sự nghiệp

Giấc mơ kép bên biển hồ

Anh Hải Anh (35 tuổi), Giám đốc tài chính một công ty công nghệ, thường kể với đồng nghiệp về “quyết định đổi đời” của mình khi chuyển tới Ocean City.

“Trước đây, 8 tiếng làm việc là 8 tiếng áp lực, cộng thêm 2 tiếng di chuyển sáng - tối là 2 tiếng căng thẳng. Giờ đây, chỉ cần bước ra khỏi nhà, tôi đã thấy nguồn năng lượng tích cực dồi dào”, anh nói.

Sáng sớm, thay vì mệt mỏi với tiếng còi xe inh ỏi, tắc đường và bụi bặm, anh Hải Anh bắt đầu ngày mới bằng việc chạy bộ bên bờ cát trắng nhân tạo hoặc chèo thuyền kayak trên hồ ngay trong lòng đô thị. Hành trình di chuyển đến văn phòng trở nên nhàn tênh nhờ kết nối thuận tiện.

Việc đưa đón con đi học cũng không còn là áp lực vì các bé có thể tự đi bộ tới trường học chỉ cách nhà vài phút. Cuối tuần, cả nhà không còn phải vắt óc chọn chỗ vui chơi bởi ngay ngoài cửa là cả một thiên đường giải trí, chữa lành đa trải nghiệm.

Đó chính là nhịp sống năng động chuẩn quốc tế mà nhiều người trẻ hướng tới. Toàn bộ nhu cầu của cư dân được đáp ứng trọn vẹn trong hệ sinh thái Vingroup đẳng cấp, từ giáo dục tinh hoa VinUni, y tế quốc tế Vinmec đến mua sắm và giải trí thời thượng tại Vincom Mega Mall, Grand World, VinWonders…

“Thế hệ trước chỉ dám mơ ước về những kỳ nghỉ dưỡng bên biển mà cả một năm tích cóp mới dám tận hưởng một lần. Giờ đây, Ocean City biến giấc mơ đó thành một đặc quyền được tận hưởng hằng ngày. Mình cũng không phải đánh đổi chất lượng sống của cả gia đình để lấy sự nghiệp”, anh Hải Anh chia sẻ.

Không gian sống tiện nghi và thư thái giữa lòng đại đô thị biển Ocean City.

Ocean City - Hình mẫu đô thị thế hệ mới ... Không khó để lý giải vì sao Ocean City đang trở thành tọa độ vàng của giới chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng đa văn hóa. Đây không chỉ là một đại đô thị hiện đại, mà là hình mẫu của một “đô thị thế hệ mới”, hội tụ những giá trị cốt lõi của chuẩn sống toàn cầu: chất sống đẳng cấp, nền tảng lập nghiệp bền vững và trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày. “Ocean City có hai giá trị cốt lõi song song: Thứ nhất là chất lượng sống vượt trội, được ví von như Dubai hay Singapore thu nhỏ. Thứ hai là vai trò trung tâm kinh tế mới của phía Đông. Một môi trường sống đa văn hóa, với tiêu chuẩn hạ tầng và dịch vụ ở mức cao nhất, chính là nam châm thu hút giới chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao về đây”, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại một đơn vị tư vấn, nhận định. Cộng đồng đa văn hóa với hơn 90.000 người và dòng khách cả chục triệu lượt mỗi năm còn tạo ra môi trường lý tưởng để các cư dân Ocean City có thể khởi nghiệp ngay tại nơi mình sống. Chị Ngọc Ánh, chủ một chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Ocean City, cho biết chị nhận thấy sự tương đồng rõ rệt giữa nhịp sống nơi đây với các trung tâm kinh tế hàng đầu - nơi dòng chảy tri thức, dòng vốn và cơ hội được luân chuyển liên tục, là động lực mạnh mẽ cho mọi sự đột phá.

“Ocean City là nơi mà mỗi cư dân không chỉ sở hữu một căn nhà, mà là một chuẩn sống mới và một bệ phóng dài hạn”, chị Ngọc Ánh nhìn nhận.

Ocean City đã trở thành điểm hẹn an cư, lập nghiệp của hơn 90.000 cư dân

Điều khiến anh Hải Anh, chị Ngọc Ánh và hàng chục nghìn cư dân khác thêm vững tin và tự hào về nơi mình sống còn là tương lai rộng mở của Ocean City. Xung quanh đại đô thị là loạt công trình hạ tầng tầm vóc quốc gia và quốc tế sắp hiện diện.

Đại học Bách khoa cơ sở 2 và các trung tâm nghiên cứu sẽ hội tụ nguồn nhân lực tri thức dồi dào, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Sân golf Trump International Hưng Yên và sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi sẽ đưa Ocean City trở thành điểm gặp gỡ của giới tinh hoa và thể thao chuyên nghiệp. Tổ hợp khu công nghiệp - logistics hiện đại cùng khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội (dự kiến khởi công vào ngày 19/12 sắp tới) sẽ tạo ra hàng trăm ngàn việc làm, kéo theo một lượng lớn chuyên gia và lao động chất lượng cao về an cư, phát triển sự nghiệp. Trong khi đó, cầu Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (cách chỉ 1 giờ di chuyển) sẽ là những động lực chiến lược định nghĩa lại bức tranh phát triển toàn khu Đông Hà Nội.

“Với những người làm kinh doanh, quy hoạch hạ tầng là đòn bẩy vô giá. Sự bùng nổ của các công trình chiến lược này càng củng cố vai trò của Ocean City như một trung tâm an cư, lập nghiệp và nghỉ dưỡng mới của miền Bắc, nơi tiềm năng tăng trưởng được bảo chứng dài hạn”, chị Ngọc Ánh tin tưởng.

Câu chuyện của chị Ngọc Ánh, anh Hải Anh chỉ là một vài lát cắt trong bức tranh rộng lớn về cộng đồng trẻ thành đạt đang tìm kiếm giá trị sống đích thực. Tại Ocean City, họ đã kiến tạo nên “bản giao hưởng phồn vinh” của riêng mình, khi giấc mơ sống nghỉ dưỡng và khát vọng lập nghiệp vươn tầm quốc tế không còn là lựa chọn giữa hai ngã rẽ, mà hòa làm một.

Nguồn tin: Báo Tin tức