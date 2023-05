Hà Nội: Công an xác minh clip bảo mẫu nghi b.ạ.o h.à.n.h cháu bé 1 tháng tuổi

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo clip ghi lại cảnh một bảo mẫu có hành động lắc mạnh một em bé trên tay khiến người xem thót tim.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Lời cảnh tỉnh cho tất cả anh chị em và mọi người, nếu có thuê người trông con, giữ trẻ thì phải giám sát 24/24 mọi người nhé. Không họ giết con các bạn lúc nào không biết đâu, may gia đình nhà bạn thân mình linh tính không ổn nên kiểm tra camera lúc nửa đêm, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Đoạn clip ghi lại lúc rạng sáng ngày 31/5 cho thấy, một người phụ nữ bế một cháu bé mới sinh liên tục có hành vi lắc mạnh khiến cháu bé khóc thét. Người này sau đó tiếp tục bế xốc, ôm lắc lư mạnh khiến cháu bé càng khóc hơn, sau đó đặt mạnh xuống giường.

Theo đoạn clip người thân gia đình cháu bé phát trực tiếp trên mạng xã hội, cháu bé hiện đang được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra sức khoẻ.

Trong đoạn clip, bố cháu bé chia sẻ, người vợ sinh non nên thuê giúp việc về trông con 1 tháng tuổi. Sau sự việc, gia đình cháu bé không tha thứ cho bảo mẫu và muốn đưa lên công an để xử lý theo quy định pháp luật. Lúc này, nữ bảo mẫu phân trần bản thân bị trầm cảm và xin gia đình cháu bé tha thứ.

Ngay sau được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã thu hút hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của người phụ nữ trên và mong cơ quan công an sớm vào cuộc.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra tại một căn hộ ở khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Người có hành vi bạo hành được người nhà cháu bé thuê chăm sóc vì mẹ bé mới sinh non, sức khoẻ yếu.

Cảnh sát làm việc với gia đình cháu bé

Chiều 31/5, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin nghi một bảo mẫu bạo hành trẻ nhỏ.

Theo lãnh đạo phường Hoàng Liệt, sau khi nắm được thông tin phường đã chỉ đạo Công an phường Hoàng Liệt trực tiếp xác minh làm rõ. Hiện người phụ nữ liên quan đến cháu bé đang làm việc tại cơ quan công an.

