Chi chít vết thương trên cơ thể người vợ mang thai bị chồng bạo hành dã man

Chiều 24-5, nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho hay Công an huyện Kim Thành vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Luân (SN 1986, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích cho vợ Luân là B.T.T.G. (SN 1987, nguyên quán tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Trần Văn Luân tại cơ quan công an



Tại cơ quan công an, Trần Văn Luân khai 3 lần đánh vợ mình. Lần thứ nhất dùng tay đánh vợ; lần thứ 2 dùng lược chải tóc bằng nhựa dài khoảng 40 cm đánh vào mông, lưng; lần thứ 3 dùng dây lưng đánh vào lưng, vai, mông, chân, tay.

Còn tại cơ quan công an, chị G. khai khoảng 1,5 năm trở lại đây, chị này thường xuyên bị Trần Văn Luân bạo hành, đỉnh điểm là vào khoảng thời gian từ ngày 1-5 đến này 10-5.

Theo Công an huyện Kim Thành, chị G. khai bị Luân dùng dây cắm nồi cơm điện đánh vào người; đánh bằng móc phơi quần áo. Có lần, Luân mang bếp gas mini hơ nóng móc phơi quần áo dí vào mặt vợ. Luân còn dùng vật cứng gõ vào mắt cá chân, mu bàn chân vợ.

Theo kết quả điều tra, cách đây khoảng 2-3 tháng, Luân nhiều lần đánh đập, hành hạ chị G.. Luân dùng tay, chân, lược chải tóc, thắt lưng da một đầu có khóa bằng kim loại, dây nồi cơm điện… thậm chí lấy móc treo quần áo bằng kim loại hơ qua lửa để đánh vợ mình.

Những vết thương chi chít trên cơ thể chị B.T.T.G. do bị chồng bạo hành dã man. Ảnh gia đình cung cấp

...



Ngày 21-5, Công an huyện Kim Thành đã triệu tập Trần Văn Luân đến cơ quan công an làm việc. Cùng ngày, chị G. cũng đã đến Công an huyện Kim Thành để trình bày sự việc. Ngay trong ngày 21-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích đối với chị G.

Tại bản Kết luận giám định xác định: Chị G. có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12 cm). Tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là 29%.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip trong đó chị B.T.T.G. "tố" bị chồng tên Trần Văn Lập bạo hành dã man khiến thương tích khắp cơ thể.

Theo chị G., khoảng 1 năm trở lại đây, chị bị chồng đánh do anh này bắt chị G. phải gọi điện thoại nhờ vay tiền người thân, bạn bè, họ hàng của chị. Nếu không vay được tiền thì chị sẽ bị chồng đánh, thậm chí còn bị cạo đầu….

Đến tối 10-5, hai vợ chồng chị G. đi máy bay từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP HCM với mục đích vay tiền. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, chị G. tìm cách trốn về quê nhà ở Kiên Giang một mình.

Được biết, Trần Văn Luân kết hôn với chị G vào tháng 4-2021. Chị G. là người vợ thứ 3 của Luân.

Trần Văn Luân có 7 con với 2 người vợ đầu. Chị G. và Luân có 1 con trai 17 tháng tuổi và hiện chị này đang mang thai tháng thứ 7.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động