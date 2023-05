Lời khai của đối tượng bạo hành dã man bé gái 3 tháng tuổi

Ngày 22-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, cán bộ điều tra Công an TP Đà Lạt cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ phường 2, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là bé N.N.T.C (gần 3 tháng tuổi) đang được điều trị ở bệnh viện với nhiều chấn thương.

Trần Hoài Thương đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "Giết người". Ảnh: CA



Còn N.P.H.A. (22 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt), là mẹ ruột của bé C và là người tình của Thương, được cho bảo lãnh tại ngoại vì đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Cơ quan điều tra tiếp tục xem xét hành vi của người này.

Theo cơ quan điều tra, tối 20-5, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt đã trực tiếp đến bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để xác minh vụ việc bé C. khi nhận được tin báo của bệnh viện. Sau đó, Công an thành phố đã khẩn trương chỉ đạo công an các phường và các phòng nghiệp vụ vào cuộc điều tra. Trần Hoài Thương và N.P.H.A. bị tạm giữ ngay sau đó.

Kết quả điều tra ban đầu, bé C. sinh ngày 25-2-2023. Chỉ khoảng nửa tháng sau sinh thì H.A. và Thương có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng tại nhà trọ ở phường 1, TP Đà Lạt. Thời gian này, cặp tình nhân thường sử dụng ma túy đá tại phòng trọ.

Sau những lần sử dụng ma túy, nghe bé C. hay quấy khóc thì Thương đã ít nhất 5 lần dùng tay đánh vào đầu, mặt, rung lắc đầu bé C. Đến ngày 20-5, Thương tiếp tục có hành vi bạo hành dã man với bé gái khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu.

