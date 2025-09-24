Giáo viên dạy thêm giờ sẽ được trả lương gấp rưỡi

Thông tư mới quy định lương dạy thêm giờ của giáo viên cao gấp rưỡi so với tiết dạy thông thường. Ảnh: Phương Lâm.



Ngày 23/9, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Tối đa 200 tiết dạy thêm/năm học

Theo Thông tư, định mức tiết dạy/năm học được áp dụng cho từng đối tượng: Giáo viên mầm non, phổ thông, thường xuyên, dự bị đại học; nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; giảng viên cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ...

Tiền lương một tháng làm căn cứ tính dạy thêm giờ bao gồm lương theo hệ số (hoặc vị trí việc làm), phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), các khoản phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu.

Mỗi nhà giáo chỉ được tính tối đa 200 tiết dạy thêm trong một năm học. Trường hợp vượt mức do thiếu giáo viên, cơ sở giáo dục phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền. Tổng số tiết dạy thêm của toàn bộ nhà giáo trong một đơn vị cũng không được vượt quá giới hạn quy định, trừ trường hợp đặc biệt.

Bộ GD&ĐT lưu ý thêm rằng các nhiệm vụ đã được chi trả thù lao hoặc phụ cấp không được quy đổi thành tiết dạy để tính lương dạy thêm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc chi trả tiền lương dạy thêm giờ được thực hiện sau khi kết thúc năm học. Với những nhà giáo nghỉ hưu, thôi việc, điều động hoặc thuyên chuyển, tiền lương dạy thêm được chi trả tại thời điểm có quyết định.

Đối với các cơ sở giáo dục công lập có nhiều cấp học, định mức tiết dạy áp dụng theo cấp học, trình độ đào tạo tương ứng với chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

Một số khoảng thời gian nhà giáo không trực tiếp giảng dạy nhưng vẫn được tính vào định mức gồm: Làm nhiệm vụ khác do cơ quan phân công, đi đào tạo bồi dưỡng, hoặc các trường hợp được pháp luật quy định.

Riêng với nhà giáo biệt phái, cơ sở tiếp nhận có trách nhiệm chi trả tiền lương dạy thêm giờ. Trường hợp dạy liên trường, cơ sở nơi giảng dạy sẽ chi trả theo số tiết thực tế. Nếu một giáo viên dạy từ ba cơ sở trở lên, tiền lương được chia theo tỷ lệ tiết dạy thực tế giữa các trường.

Công thức tính tiền lương

Tiền lương một tiết dạy của nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường chuyên biệt và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được xác định theo công thức sau:

...



Trong khi đó, tiền lương một tiết dạy của nhà giáo trong cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ... sẽ được tính theo công thức:



Nếu dạy thêm giờ, tiền lương của một tiết dạy thêm sẽ được tính tương đương 150% tiền lương của một tiết dạy thông thường. Ngoài ra, thông tư của bộ cũng quy định tiền lương dạy thêm giờ trên một năm học sẽ bằng số tiết dạy thêm trên năm học nhân với tiền lương của một tiết dạy thêm.

Với nhà giáo có thời gian giảng dạy không đủ một năm học, tiền lương dạy thêm giờ tương ứng với thời gian công tác thực tế và được xác định theo công thức sau:



Trong đó:

a) Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non: Định mức tiết dạy/thời gian công tác thực tế = (Số giờ dạy định mức/ngày) x (Số ngày làm việc/tuần) x (Số tuần thực dạy tương ứng với thời gian công tác thực tế).

b) Đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường chuyên biệt: Định mức tiết dạy/thời gian công tác thực tế = (Định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần) x (Số tuần thực dạy tương ứng với thời gian công tác thực tế).

c) Đối với nhà giáo cơ sở giáo dục khác: Định mức tiết dạy/thời gian công tác thực tế = [(Định mức tiết dạy/năm học) x (Số tuần thực dạy tương ứng với thời gian công tác thực tế)] / (Số tuần giảng dạy trong năm học).

d) Số tuần giảng dạy hoặc dạy trẻ theo quy định không bao gồm số tuần dự phòng.

Nguồn kinh phí chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo sẽ được bố trí từ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Nghị định 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính.

Việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Tùy điều kiện cụ thể, các cơ sở giáo dục công lập có thể lựa chọn hình thức thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng, học kỳ hoặc năm học để đảm bảo linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế.

Tác giả: Thái An

Nguồn tin: znews.vn

