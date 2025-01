Giang hồ Đất Cảng Linh “cu” gây hàng loạt tội ác ở tuổi thành niên

Ngoài những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Linh "cu" và đồng bọn còn gây ra nhiều vụ cướp, thậm chí xông hẳn vào sòng bạc do Dung "Hà" bảo kê để cướp khiến "nữ quái" này phải dằn mặt bằng cách bắn tin đến "cu" Nên. Những vụ chém giết, nổ súng kinh hoàng do ổ nhóm của "cu" Nên gây ra đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự của thành phố. Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng khi ấy đã trực tiếp chỉ đạo chuyên án xóa sổ băng nhóm tội phạm nguy hiểm này. (Ảnh Dung Hà)