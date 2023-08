Giam giữ các cô gái trẻ, ép đi làm tiếp viên karaoke

Khoảng đầu tháng 7/2023, thông qua mạng xã hội, Phan Đình Nghĩa làm quen với 3 cô gái trẻ có nhu cầu tìm việc làm. Nghĩa nói mình có quen biết với chủ một quán karaoke nằm trên địa bàn khu phố 6, phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát), sẽ xin cho 3 cô gái vào làm với điều kiện phải trích một phần tiền “boa” hàng ngày đưa cho Nghĩa.

Sau khi thống nhất, Nghĩa đưa 3 cô gái về ở chung nhà trọ với mình ở khu phố 4, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát cùng với Nguyễn Đức Tú và Đậu Thị Ly Ly. Hàng ngày, Nghĩa phân công cho Tú và Ly Ly đưa đón 3 cô gái đi làm và trông coi không để bỏ trốn.

3 đối tượng bị bắt giữ.

Một thời gian sau, do không muốn làm việc tại cơ sở karaoke nói trên nữa nên 3 cô gái kia đã bỏ trốn. Nghĩa cùng đồng bọn truy tìm, bắt đưa về phòng trọ giam giữ, canh gác không cho các cô gái ra ngoài và ép ký giấy vay nợ 3,5 triệu/người.

Nhận tin báo của các bị hại, Công an phường Thới Hoà đã kiểm tra hành chính căn hộ do Nghĩa thuê và mời tất cá các đối tượng về trụ sở Công an làm việc. Tại đây, Nghĩa, Tú và Ly thừa nhận hành vi phạm tội và khai mục đích giam giữ 3 cô gái là để ép làm tiếp viên cho quán karaoke nhằm kiếm tiền cống nạp từ các cô gái.



