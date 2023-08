Giá xăng tăng hơn 600 đồng/lít từ chiều nay

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng lên mức 23.339 đồng/lít, xăng RON95 lên 24.601 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 71 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành, xuống mức 22.354 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu hỏa tăng 420 đồng/lít, lên 22.309 đồng/lít và dầu mazut tăng 313 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.981 đồng/kg

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dừng chi quỹ bình ổn đối với mặt hàng dầu mazut (kỳ trước chi 150 đồng/kg).

... Giá xăng chiều nay 21/8 tăng hơn 600 đồng/lít. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).



Theo số liệu của Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/8/2023-20/8/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: những lo ngại xoay quanh hoạt động kinh tế yếu của Trung Quốc, sự tăng giá của đồng USD, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm, Trung Quốc sử dụng dầu dự trữ để ngăn chặn việc OPEC+ cắt giảm nguồn nhằm đẩy giá dầu đi lên…Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 11/8 đến 20/8 có biến động tăng giảm đan xen.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/8/2023 và kỳ điều hành ngày 21/8/2023 là: 102,763 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 3,128 USD/thùng, tương đương tăng 3,14% so với kỳ trước); 108,383 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,128 USD/thùng, tương đương tăng 2,97% so với kỳ trước); 116,528 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,664 USD/thùng, tương đương tăng 2,34% so với kỳ trước); 116,722 USD/thùng dầu diesel (giảm 0,365 USD/thùng, tương đương giảm 0,31% so với kỳ trước); 544,317 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 4,049 USD/tấn, tương đương giảm 0,74% so với kỳ trước).

Tác giả: PHẠM DUY

Nguồn tin: Báo VTC News