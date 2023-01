Giá xăng có thể sắp tăng vọt

Giá xăng có thể sẽ tăng cao trong kỳ điều hành ngày 1/2 tới đây. (Ảnh minh họa)

Đầu ngày 29/1, giá dầu Brent giao dịch ở mức 79,6 USD/thùng, giảm 1,33 USD/thùng, tương đương mức giảm 1,4%; dầu WT giao dịch mức 86,6 USD/thùng, giảm 0,8 USD/thùng (0,9%). Tuy giảm trong phiên giao dịch cuối tuần song giá dầu thế giới trong 15 ngày gần đây có xu hướng tăng cao.

Dữ liệu cập nhật mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy trên thị trường Singapore tính đến 16/1, giá xăng A92 là 97,3 USD/thùng, xăng A95 là 100,2 USD/thùng, dầu diesel 116,3 USD/thùng, cao hơn rất nhiều so với bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá gần nhất (xăng RON92 là 88,620 USD/thùng, xăng RON95 là 92,022 USD/thùng và 108,580 USD/thùng dầu diesel).

Theo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore từ 12 - 18/1 có xu hướng tăng, bình quân giá xăng RON95 lên đến 99,12 USD/thùng, xăng RON92 là 97,55 USD/thùng, dầu diesel khoảng 116,38 USD/thùng. Do đó, ở kỳ điều chỉnh tới đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng mạnh. Mức tăng cụ thể còn tùy thuộc vào diễn biến giá dầu trước kỳ điều hành và việc điều hành quỹ bình ổn giá, nhưng dự báo tăng trong khoảng 1.000 - 2.000 đồng/lít với xăng và 800 - 1.500 đồng/lít với dầu diesel.

...

Ở kỳ điều hành ngày 11/1, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên giá với xăng E5 RON92 ở mức 21.352 đồng/lít; xăng A95 cũng giữ nguyên mức giá bán lẻ ở mức 22.154 đồng/lít.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 517 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành ở mức 21.634 đồng/lít; dầu hỏa giảm 958 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành về mức 21.809 đồng/lít; dầu mazut giảm 374 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành về mức 13.366 đồng/kg.

Liên quan đến thời gian điều hành giá xăng dầu, xác nhận với VTC News trước đó, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào ngày 1/2, thay vì 21/1 như quy định, do trùng vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Tác giả: HÒA BÌNH

Nguồn tin: Báo VTC News