Giá vàng bất ngờ lao dốc

Giá vàng đột ngột giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng ngày 1/11. Ảnh: Y Kiện.



Trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11, giá vàng thế giới đột ngột lao dốc, rớt giá gần 40 USD hiện giao dịch tại vùng 2.749 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau công bố từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - cũng là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 0,2% so với tháng 8 và tiến rất gần mục tiêu 2%.

Tuy vậy, khi loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, PCE cốt lõi tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,1% so với dự báo. Nếu so với tháng 8, chỉ số PCE cốt lõi đã tăng 0,3% và khớp với dự báo.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cũng vừa có lần đầu đạt 216.000 đơn, tức giảm 12.000 đơn so với tuần trước. Chỉ số PCE và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đều là những số liệu quan trọng mà Fed căn cứ để quyết định mức cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng cao, hiện lên tới 4,28% đã thúc đẩy nhiều người mua trái phiếu.

Giá vàng thế giới rớt mạnh là nguyên nhân chính tác động tới giá vàng trong nước. Hiện các công ty vàng bạc trong nước đều đã điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC tới nửa triệu đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá vàng miếng tại 87,5 - 89,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là vùng giá giao dịch tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu.

Riêng Công ty Mi Hồng sáng nay giảm mạnh tới 800.000 đồng đối với giá mua vàng miếng SJC, hiện neo tại mức 88,5 triệu/lượng. Ở chiều bán ra, nhà vàng này cùng giảm 500.000 đồng để neo tại vùng 89,5 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, 4 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank thông báo giá bán vàng miếng online tới người dân ở mức 89,5 triệu đồng/lượng.

Cùng với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng “quay đầu” giảm 300.000-600.000 đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng nay, tùy doanh nghiệp.

Trong đó, SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 87,4 - 88,9 triệu/lượng, giảm 300.000 đồng so với hôm qua.

PNJ giảm 400.000 đồng ở chiều mua với vàng nhẫn trơn xuống còn 88 triệu/lượng; chiều bán ra cũng giảm 300.000 đồng xuống còn 89,15 triệu đồng.

Tập đoàn Phú Quý là đơn vị giảm giá vàng nhẫn mạnh nhất sáng nay tới 600.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch. Sau điều chỉnh, giá mặt hàng này đã rớt xuống vùng 88 - 89,2 triệu đồng/lượng.

Công ty Mi Hồng và Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá vàng nhẫn nửa triệu đồng/lượng, hiện lần lượt giao dịch tại mức 88,2 - 89 triệu/lượng và 88,23 - 89,23 triệu đồng.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: znews.vn