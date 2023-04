Giả nhân viên ngân hàng, lừa đảo hàng chục tỉ đồng của hơn 700 bị hại

Chiều 7-4, tin từ Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo...

Theo đó, thời gian qua Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người bị hại về việc bị các đối tượng sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo lạ gọi điện, nhắn tin giả danh nhân viên Ngân hàng VP Bank và gửi đường link trang web giả mạo của ngân hàng về nâng hạn mức thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền.

Vào cuộc điều tra, trong các ngày 15 và 16-3-2023, Công an huyện Lộc Hà đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao-Bộ Công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp và triệu tập 11 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Quốc Bảo (SN 1992, ngụ xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), Phạm Ngọc Phong (SN 1992, ngụ phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP.Hà Nội), Phạm Minh Quỳnh (SN 1995, ngụ xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Cấn Minh Phương (SN1993, ngụ xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), cùng 7 đối tượng khác ở các tỉnh Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa, thu giữ 2 xe ô tô, 2 máy tính bàn, 1 máy tính bảng, 24 điện thoại di động cảm ứng, 7 điện thoại Nokia (là thiết bị gọi điện lừa đảo), 200 triệu đồng tiền mặt và các phương tiện, thiết bị khác liên quan đến hành vi phạm tội.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định vào khoảng tháng 9-2022, Bảo quen một người trên mạng xã hội. Trong quá trình quen biết, người này đã hướng dẫn cho Bảo cách giả danh nhân viên ngân hàng nâng hạn mức thẻ tín dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời giới thiệu Cấn Minh Phương để hỗ trợ cho Bảo.

Để lập nhóm lừa đảo, Bảo sau đó đã trao đổi lại việc này với Phong để tìm người lập trình trang web giả mạo ngân hàng VP Bank. Quá trình này, Phong biết được Quỳnh là lập trình viên tự do nên đã đặt cho Quỳnh lập trình một trang web giả mạo ngân hàng VP Bank với giá 10 triệu đồng để quản lý, sử dụng.

Để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, Bảo đã thuê một căn nhà Hà Nội để thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Theo đó, Bảo giao cho Phương nhiệm vụ là tìm thuê người để đào tạo cách gọi điện thoại giả danh nhân viên ngân hàng để thực hiện các cuộc gọi điện lừa đảo, dưới dạng số tổng đài như: 02468.833.259; 02877.786.689; 02462.913.258... và hướng dẫn cho các đối tượng Telesales cách thức gọi điện thoại giả danh nhân viên ngân hàng VP Bank theo kịch bản có sẵn do Bảo cung cấp.

Bên cạnh đó, Bảo còn mua thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng VP Bank trên mạng xã hội, sau đó cung cấp cho các đối tượng Telesales gọi điện theo danh sách này.

Khi đã có thông tin của các "con mồi" trong tay, Bảo sử dụng các tài khoản Zalo "ảo" kết bạn với người bị hại giới thiệu là nhân viên VP Bank gửi các đường link giả mạo: https://thetindung-vpb-online.com; https://cardsvpb.com/ (đây là các đường link có giao diện giả mạo trang web của ngân hàng VP Bank) và hướng dẫn người bị hại nhập các thông tin cá nhân, số thẻ tín dụng và các mặt của CMND/CCCD.

Khi người bị hại nhập các thông tin này trên trang web thì các thông tin sẽ tự động gửi về Bot Telegram có tên là "Tiền về" được đấu nối tự động qua API với trang web do Phong quản lý.

Phong sau đó sẽ đặt hàng mua thẻ game, điện thoại di động, macbook,… trên các sàn giao dịch thương mại điện tử như: Tiki, TopZone... Để thực hiện giao dịch, ngân hàng sẽ tự động gửi mã OTP giao dịch về số điện thoại của người bị hại. Lúc này, Bảo tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo "ảo" rồi yêu cầu bị hại nhập mã OTP vào trên trang web giả mạo để hoàn thành việc chiếm đoạt tiền trong thẻ.

Sau khi các "con mồi" sập bẫy, Bảo ngay lập tức chặn tài khoản Zalo và cắt liên lạc với người bị hại. Riêng Phong có nhiệm vụ bán các thẻ game cho đối tượng Trần Thị Nhung sang tiền VNĐ và bán các sản phẩm (điện thoại, macbook...) cho những ai có nhu cầu.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng của gần 700 bị hại.

