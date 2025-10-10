Gia đình thông báo về tình trạng của ông Thaksin sau 30 ngày ở trại giam

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra - Ảnh: KHAOSOD THAILAND

“Sức khỏe tinh thần của ông ấy vẫn tốt. Đã một tháng rồi. Cha tôi có nói rằng các ngón tay của ông bị tê”, bà Pintongta Shinawatra Kunakornwong - con gái ông Thaksin - chia sẻ sau chuyến thăm cha tại trại giam.

Theo báo Bangkok Post, bà Pintongta cùng chồng là ông Nuttaphong Kunakornwong và ông Pidok Sooksawas - chồng của cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra - đã dành hơn một giờ tại nhà tù của ông Thaksin trong chuyến thăm mới nhất.

Ông Nuttaphong cho biết sức khỏe tinh thần của ông Thaksin vẫn tốt, đồng thời tiết lộ một số bạn học cũ sẽ đến thăm cựu lãnh đạo Thái Lan trong thời gian này. Ông Thaksin đã nhận tin và tỏ ra rất biết ơn.

Trước đó vào ngày 8-10, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthaphon Naowarat cho biết đã xem xét đơn xin ân xá của ông Thaksin và kết luận đơn này không đáp ứng được các tiêu chí pháp lý. Tuy nhiên ông từ chối tiết lộ chi tiết.

Vào ngày 26-9, Cục Cải huấn Thái Lan cho biết ông Thaksin đang bị thoái hóa đốt sống cổ tại Nhà tù Klong Prem.

Giới chức Cục Cải huấn thông báo tình trạng sức khỏe tổng quát của cựu lãnh đạo Thái Lan bình thường.

Ông Thaksin vẫn có thể sinh hoạt và ăn uống trong tù, dù vẫn còn một số nguy cơ.

Ngoài ra phó phát ngôn viên Cục Cải huấn Kanokwan Jiewchueaphan chia sẻ cựu Thủ tướng Thái Lan có một số biểu hiện mệt mỏi và đau nhức cơ thể thường gặp ở người cao tuổi.

Ông Thaksin trở về Thái Lan từ tháng 8-2023, sau 15 năm tự lưu vong ở nước ngoài. Ngay khi trở về, ông đã đến tòa án và bị tuyên án phạt 8 năm tù.

Tuy nhiên ngay đêm đầu tiên trong trại giam, ông được chuyển đến bệnh viện vì lý do sức khỏe. Ông đã ở lại đây suốt 6 tháng sau đó, cho đến khi được Quốc vương Thái Lan phát lệnh ân xá. Theo đó, bản án 8 năm vì tội lạm quyền và xung đột lợi ích của ông được ân xá xuống còn 1 năm.

Thế nhưng ngày 9-9, tòa án Thái Lan tuyên bố thời gian ông Thaksin ở bệnh viện không được tính vào thời gian thi hành án. Do đó cựu thủ tướng Thái Lan đã bị bắt phải quay lại trại giam thụ án từ đầu.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ