Giả danh Công an lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ

Pháp luật

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986, ngụ huyện Vĩnh Thạnh) để điều tra làm rõ về hành vi giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.