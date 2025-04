Dùng giấy chứng minh công an giả để xin tha vi phạm nồng độ cồn

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 03/2025, Lê Văn Tố cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân cho một đối tượng tên Nhân (chưa rõ lai lịch) để làm giấy Chứng minh Công an nhân dân giả với giá 01 triệu đồng. Tố khai sử dụng để xuất trình với lực lượng chức năng khi đi đường.

Khuya 25/4, Tố điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Du thuộc khu phố 2, phường An Phú, TP. Thuận An. Tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương ra tín hiệu dừng xe Tố để kiểm tra nồng độ cồn.

Lê Văn Tố tại Cơ quan điều tra (Ảnh: CACC)





Qua kiểm tra cho thấy Lê Văn Tố vi phạm nồng độ cồn (0.312mg/L khí thở), Tố xin Tổ tuần tra kiểm soát bỏ qua lỗi vi phạm và đưa ra giấy chứng minh Công an nhân dân (giả). Tố tự xưng công tác tại một đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM.

...

Với tinh thần xử lý nghiêm, Tổ tuần tra CSGT xác minh, phát hiện giấy chứng minh Công an nhân dân của Tố là giả nên lập biên bản đối tượng, tang vật và bàn giao cơ quan chức năng xử lý.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Lê Văn Tố có dấu hiệu phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nếu ai là bị hại trong các vụ việc liên quan Tố vui lòng liên hệ Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.

Tác giả: An Dương

Nguồn tin: congly.vn