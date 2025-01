Du ngoạn 5 châu, đón Tết 4 phương tại Lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam

Thành phố điểm đến phía Đông Thủ đô với những trải nghiệm mua sắm, vui chơi, giải trí độc nhất vô nhị cũng chính là điểm "must visit" trên hành trình du Xuân, đón Tết Ất Tỵ của hàng triệu du khách.

Chiêm ngưỡng "kỳ quan ánh sáng" từ 5 cường quốc đèn lồng

Tâm điểm của Lễ hội Ánh sáng phương Đông là Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean, trưng bày 30 cụm đèn lồng với quy mô lớn chưa từng có. Đây đều là những tuyệt tác nghệ thuật của ánh sáng và màu sắc, ra đời từ sự sáng tạo không giới hạn và bàn tay tài hoa của các "di sản sống" đến từ 5 cường quốc đèn lồng của châu Á, gồm Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Không chỉ được chiêm ngưỡng các tác phẩm đèn lồng tinh xảo, du khách còn được khám phá văn hóa phương Đông kỳ bí, mang bản sắc riêng của 5 nước châu Á. Đặc biệt, lần đầu tiên, dấu ấn di sản văn hóa từ 4.000 năm của Việt Nam được tái hiện sống động, vừa gần gũi, thân thuộc vừa kỳ ảo, lung linh qua các tác phẩm như "Hồn thiêng đất Việt", "Lạc Long Quân trở về", "Thánh Gióng", "Chử Đồng Tử - Tiên Dung", "Long - Phượng sum vầy"…

Sắm Tết đủ đầy với hội chợ "xuyên quốc gia"

Đến Lễ hội Ánh sáng phương Đông, hàng triệu du khách còn được thỏa sức mua sắm tại Siêu hội chợ Xuân Ocean Spring Fair - không gian mua sắm Tết lớn nhất miền Bắc. Tại đây, du khách có thể thoải mái lựa chọn các loại cây cảnh, quà Tết, đồ thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền từ 40 tỉnh, thành...

Đặc biệt, Chợ Xuân Giảng Võ - ký ức một thời của người dân Hà Nội, được tái hiện sống động trong phiên bản mới với chủ đề "Tết 4.000 năm, Tết 5 vương quốc". Không chỉ có đủ sản vật đến từ và các vùng miền Việt Nam, hội chợ còn trưng bày đặc sản tới từ nhiều quốc gia, như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka... Nhờ đó, thay vì tất bật ngược xuôi, chỉ tại một điểm đến, người dân vừa sắm đủ loại hàng hóa cho Tết vừa thỏa sức vui chơi, giải trí, gắn các thành viên trong gia đình.

Sưu tầm bộ ảnh "xuyên không" với bối cảnh đa sắc màu văn hóa

Trong không gian rực rỡ sắc màu của Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean và nghìn lẻ một tiểu cảnh trang trí mang phong vị Tết xưa của Siêu hội chợ Xuân, du khách không thể bỏ qua trải nghiệm "xuyên không" check-in và mang về những bộ ảnh du ngoạn Tết 5 châu.

Đặc biệt, tại khu vực bãi cát bên trong VinWonders Wave Park, giới trẻ có cơ hội sáng tạo các bộ ảnh nhập vai các thần tiên tỷ tỷ hạ phàm trong khung cảnh rực rỡ từ cụm đèn "Kỳ Hải Thanh Xuân" huyền ảo. Trong khi đó, các gia đình còn có thêm trải nghiệm dựng lều, quây quần bên nhau, vừa nhâm nhi đồ uống ấm nóng, thưởng thức BBQ, xem show hoạt náo Đêm hội phương Đông, vừa thả hoa đăng gửi lời nguyện ước may mắn trong năm mới.

...

Chỉ cần khoác lên mình những bộ trang phục mang sắc màu văn hóa của nhiều quốc gia, như áo dài, cổ phục của Việt Nam, kimono của Nhật Bản, Hanbok của Hàn Quốc, xường xám hay đồ cổ trang của Trung Quốc… du khách mọi lứa tuổi đều có thể sở hữu những bộ ảnh du Xuân "đỉnh nóc kịch trần".

"Ăn cả thế giới" với đại tiệc ẩm thực 5 châu

Với du khách mê ẩm thực, Lễ hội Ánh sáng phương Đông là cơ hội không thể bỏ lỡ để thưởng thức bữa đại tiệc quốc tế với món ngon 5 châu hội tụ. Cho dịp Tết, các gia đình có muôn vàn lựa chọn, từ đặc sản ô mai Hàng Đường tới bánh chưng xanh, giò chả Ước Lễ…

Giới trẻ đến với không gian hội chợ Tết sẽ bị hấp dẫn bởi 20 gian hàng ẩm thực với các món ngon nổi tiếng của nhiều quốc gia, như tokbokki Hàn Quốc, bánh mochi Nhật Bản, pizza Ý và BBQ đậm vị châu Âu. Hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực của du khách còn được nối dài cùng Lễ hội nướng quốc tế tại Làng nướng Sake, với sự góp mặt của các chuyên gia ẩm thực quốc tế.

Khám phá tinh hoa kiến trúc, văn hóa thế giới

Được tổ chức tại Ocean City, Lễ hội Ánh sáng phương Đông tạo cơ hội cho du khách một lần nữa khám phá "vũ trụ giải trí" Grand World, Little Hong Kong, Làng nướng Sake… với các công trình kỳ vĩ hội tụ tinh hoa kiến trúc thế giới. Chỉ vài bước chân di chuyển, du khách đã "lạc" tới xứ kim chi tại K-Town. Kế ngay đó là khung cảnh trời Âu lãng mạn - The Venice; Little Hong Kong rực rỡ sắc màu phong cách xứ cảng Thơm; Làng nướng Sake - không gian ẩm thực xứ Phù Tang…

Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu của hơn 80.000 cư dân và hàng triệu du khách, hàng trăm gian hàng tại các phân khu thương tại Ocean City sẽ mở cửa xuyên Tết. Cùng với đó, Lễ hội Ánh sáng phương Đông sẽ kéo dài tới ngày 16/3.

Trong đêm giao thừa (29 Tết), lễ hội đón khách đến 1 giờ sáng. Khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ được đánh dấu bằng màn pháo hoa tầm cao rực rỡ.

Bước sang ngày mùng 1 Tết, lễ hội mở cửa ngay từ 14 giờ chiều và tiếp tục mở xuyên toàn bộ các ngày Tết (từ 10 giờ sáng đến 22 giờ tối các ngày lễ/cuối tuần).

Lễ hội Ánh sáng Phương Đông 2025 kéo dài từ 18/01 - 16/03/2025 tại Ocean City do Vinhomes và Sunny Vietnam phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương Masterise Homes, các Nhà tài trợ Vàng - Ngân hàng Techcombank và Xanh SM. Lần đầu tiên, hàng triệu người dân Thủ đô và du khách sẽ được trải nghiệm chơi hội xuân đỉnh cao kéo dài suốt 58 ngày, với 580 hoạt động trải nghiệm độc đáo và đặc sắc. Lễ hội Ánh Sáng Phương Đông quy tụ 5 chuỗi lễ hội đẹp - độc - đỉnh gồm: Lễ hội đèn lồng quốc tế Ocean với 30 cụm tác phẩm lớn đến từ 5 quốc gia, trải dài hàng km; Siêu hội chợ Xuân Ocean Spring với hơn 250 gian hàng; chuỗi Lễ hội văn hoá và nghệ thuật Ocean Art Fest; Nhạc hội Road-to-8WONDER cùng chuỗi hoạt náo tưng bừng suốt 58 ngày chủ đề "Hành Trình Ánh Sáng - Gửi vạn niềm vui" , đưa Ocean City trở thành điểm đến du xuân sôi động, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Á Đông.

Tác giả: Thu Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn