Dự án sinh thái nghìn tỷ ‘đắp chiếu’ gần thập kỷ được gia hạn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 03/6/2025, về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội là Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Hội (địa chỉ trụ sở tại xóm Thái Phong, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân) để thực hiện Dự án "Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội".

Địa điểm thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội.





Theo quyết định mới nhất này, dự án được tăng vốn đầu tư lên gần 4.000 tỷ đồng (từ mức ban đầu hơn 1.200 tỷ đồng), với quy mô điều chỉnh còn 92,33 ha. Chủ đầu tư mới là Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Hội.

Các hạng mục quy hoạch sau khi điều chỉnh không khác biệ.t nhiều so với bản thiết kế ban đầu, nhưng tiến độ thực hiện tiếp tục bị lùi lại: thêm 60 tháng để hoàn thành.

Sau nhiều năm chấp thuận chủ trương đầu tư dự án "đắp chiếu" và nay được điều chỉnh chủ trương...





Trước đó, dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu vào ngày 25/01/2017, và điều chỉnh lần thứ nhất vào ngày 22/11/2017. Dự án có quy mô 99 ha, với điểm tiếp giáp gần cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai bờ Nghệ An - Hà Tĩnh cho Công ty CP Tư vấn và Xây dựng An Giang Dragon Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.261 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I từ tháng 1/2017 đến hết quý II/2018 sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư và thi công hoàn thành các công trình hạ tầng. Giai đoạn II từ quý III/2018 đến hết quý IV/2020 sẽ đầu tư đồng bộ, thi công hoàn thành và đưa tất cả các công trình của dự án vào hoạt động.

Được chấp thuận chủ trương đầu tư là vậy, nhưng sau nhiều năm, dự án vẫn không được triển khai xây dựng.

Sau 8 năm "treo", đến nay, dự án đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực tháo gỡ, ra quyết định điều chỉnh quy mô và nhà đầu tư để tái khởi động, kỳ vọng xứng tầm với tiềm năng cũng như định hướng phát triển du lịch biển tại địa phương.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Hội tiền thân là An Giang Dragon Hà Tĩnh – thành lập cuối năm 2016. Vốn điều lệ ban đầu là 250 tỷ đồng, phần lớn do Công ty mẹ là An Giang Dragon (trụ sở tại Nghệ An) nắm giữ. Doanh nghiệp này từng trải qua hàng loạt thay đổi về người đại diện pháp luật, từ bà Trịnh Thị Thơm (Nghệ An), sang ông Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội), và gần nhất là ông Nguyễn Đức Xuân (TP. Vinh, Nghệ An) vào cuối tháng 8/2024.

Cũng trong đợt thay đổi này, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 685 tỷ đồng – một bước “chạy đà” trước khi chính thức nhận lại dự án sau khi “ngủ đông” gần 8 năm. Tuy nhiên, theo hồ sơ công bố, công ty hiện chỉ có 15 lao động chính thức.

