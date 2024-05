Danh Nhỏ (Trái) và Chí Thiện đột nhập nhà phó bí thư thị trấn Rạch Gốc trộm két sắt trị giá tài sản hơn 600 triệu đồng - Ảnh: CACC

Ngày 30-4, tin từ Công an huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Chí Thiện (38 tuổi) và Danh Nhỏ (33 tuổi) ngụ ấp Sa Phô, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 22-4, ông T.M.K. (phó bí thư thị trấn Rạch Gốc) đi làm. Đến khoảng 9h cùng ngày thì vợ ông K. khóa cửa nhà để sang nhà người chị chồng chơi.

Your browser does not support the video tag.

Đột nhập nhà phó bí thư thị trấn trộm két sắt chứa tài sản hơn 600 triệu đồng

Đến chiều cùng ngày vợ ông K. về nhà và phát hiện cửa nhà sau, cửa phòng ngủ bị cạy khóa. Bà kiểm tra phát hiện két sắt để ở phòng ngủ của vợ chồng bà chứa nhiều tài sản gồm tiền, vàng... trị giá hơn 600 triệu đồng bị mất.

...

Vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường và trích xuất các camera. Công an nhận thấy nhiều dấu vết để lại liên quan Nguyễn Chí Thiện và Danh Nhỏ nên triệu tập hai người này để làm việc.

Tại cơ quan công an Thiện và Nhỏ thừa nhận đột nhập nhà của vợ chồng ông K. để trộm két sắt.

Cả hai cho biết sau khi dùng xà beng cạy cửa vào trong nhà thì phát hiện ở phòng ngủ có két sắt nên cả 2 đã dùng võng bọc két sắt lại để chở đi. Chở đến khu đất trống ở sân bay Năm Căn thì phá két sắt, lấy tài sản.

Tiền mặt trộm được dùng mua điện thoại, mua xe, mua đồng hồ. Còn vàng thì chia ra gửi cho người thân cất giữ.

Thiện có nhiều tiền án, tiền sự. Thiện và Danh Nhỏ đang chờ đi cai nghiện ma túy bắt buộc.

Tác giả: THANH HUYÊN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ