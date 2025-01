Đôi nam nữ tổ chức tiệc ma túy trong đêm

Ngày 28-1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Tấn Khang (SN 1993, ngụ TP HCM) và Huỳnh Ngọc Thảo (SN 1999, ngụ tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Vào lúc 0 giờ 50 phút cùng ngày, tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, lực lượng công an phát hiện Khang và Thảo đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngô Tuấn Khang và Huỳnh Ngọc Thảo tại cơ quan điều tra



Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 3 viên nén không rõ hình dạng và 1 mẫu viên nén, 1 gói chứa chất kết tinh không màu trong suốt, 1 gói chất bột mịn màu trắng cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận khoảng 15 giờ ngày 27-1, Khang bắt xe từ TP HCM đến TP Vũng Tàu chơi. Trên xe, Khang liên lạc với một người trên Facebook để mua 1 gói ma túy dạng khay và 5 viên thuốc lắc, sau đó hai bên thỏa thuận địa điểm nhận tiền và giao ma túy tại TP Vũng Tàu.

Sau khi mua được ma túy, Khang gọi cho Huỳnh Ngọc Thảo đến để cùng sử dụng. Đến khoảng 21 giờ, Khang nói Thảo thuê loa đèn, Thảo đồng ý rồi gọi điện thuê loa đèn để sử dụng ma túy.

Khi cả hai đang nghe nhạc và sử dụng ma túy thì bất ngờ lực lượng công an ập vào kiểm tra, bắt quả tang.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động