Đôi nam nữ nghi nhảy sông tự tử vào rạng sáng mồng 2 Tết

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, hồi 5 giờ ngày 23/1 (mồng 2 Tết), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố nhận được thông tin từ Công an quận Hồng Bàng, báo về việc xảy ra vụ nghi nhảy sông tự tử ở khu vực hồ nuôi thiên nga, đường Thế Lữ, quận Hồng Bàng.

Các lực lượng đang triển khai xuồng hơi, sử dụng thiết bị lặn, thiết bị chuyên dụng dưới nước để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Theo tin báo, hồi 03 giờ cùng ngày, đôi nam nữ là anh N.T. S (39 tuổi, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và chị N.T.T.T (26 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) nghi nhảy sông tự tử ở sông đào Tam Bạc, khu vực được chặn 2 đầu để nuôi Thiên Nga.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã cứu được chị N.T.T.T, còn người nam vẫn mất tích.

Hiện Trung tâm thông tin 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hải Phòng đã điều động các bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu nạn dưới nước tới để cứu hộ.

Các lực lượng đang triển khai xuồng hơi, sử dụng thiết bị lặn, thiết bị chuyên dụng dưới nước để tiếp cận hiện trường, tìm kiếm nạn nhân và phối hợp Công an quận Hồng Bàng xử lý vụ việc theo quy định.

