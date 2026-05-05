Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng

Đại diện Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương có đồng chí Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP.

Đồng chí Nguyễn Long Hải chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn; các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP; Thượng tướng Phạm Trường Sơn; Trung tướng Nguyễn Bá Lực; Trung tướng Lê Văn Hướng.

Theo kế hoạch, đoàn công tác thực hiện kiểm tra Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP về các nội dung: Việc tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị Quân đội sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quy định số 366/QĐ-TW ngày 30-8-2025 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 19-3-2026 của Bộ Chính trị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị cho thấy: Trong thời gian qua, Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm vững các nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương; cụ thể hóa, sát với đặc điểm của Đảng bộ và triển khai thực hiện nghiêm túc. BTTM đã tham mưu, chỉ đạo, điều hành việc điều chỉnh tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan quân sự địa phương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; có nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của trên về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong BQP; nâng cao chất lượng thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Quá trình thực hiện ở các cấp được triển khai nghiêm túc, quyết liệt, chặt chẽ, bài bản với nhiều phương pháp, cách làm hay, sáng tạo; đã khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp, đã hoàn thành các nhiệm vụ theo tiến độ, chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, làm rõ một số nội dung liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy quân sự địa phương; công tác đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ; bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế-xã hội; nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của BTTM cho hội nghị làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy BTTM - Cơ quan BQP.

Đồng chí nhấn mạnh: Đảng ủy Bộ BTTM - Cơ quan BQP đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của trên; tham mưu, chỉ đạo, điều hành việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định.

Tác giả: Trần Anh Minh

Nguồn tin: qdnd.vn