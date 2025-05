Điều tra vụ ô tô bán tải lao vào người dân sau mâu thuẫn tại quán karaoke

Ngày 20-5, một nguồn tin cho hay Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một chiếc ô tô bán tải đâm vào người dân tại thị trấn M'Đrắk (huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) khiến một người bị thương.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 17-5, một nhóm người đến hát karaoke tại một quán trên địa bàn thị trấn M'Đrắk thì xảy ra xô xát.

Chiếc ô tô hướng thẳng về phía anh S. Ảnh cắt từ clip



Trong lúc mâu thuẫn leo thang, T.T.A.K (32 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe bán tải mang biển kiểm soát 79C-205… bất ngờ lao thẳng vào anh P.H.S (30 tuổi, trú xã Cư M'ta, huyện M'Đrắk), khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột).

Theo hình ảnh từ camera và video do người dân ghi lại, chiếc ô tô bán tải đã hai lần chủ động tông vào người. Lần đầu, xe lao thẳng lên vỉa hè nơi một người đang đi bộ. Sau đó, xe lùi lại và tiếp tục tăng tốc đâm vào một nhóm người đứng cách vị trí ban đầu khoảng 5m.

Ô tô bán tải lao thẳng vào người tại Đắk Lắk

Một lãnh đạo UBND thị trấn M'Đrắk xác nhận có nắm được thông tin vụ việc. Theo vị này, người điều khiển phương tiện tên K, từ tỉnh Khánh Hòa lên Đắk Lắk giải quyết công việc.

Trong quá trình đó đã xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến hành vi lái xe đâm vào người dân. Nguyên nhân cụ thể hiện vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

