Điều tra nữ cán bộ phường, dùng dao rọc giấy rạch mặt “tình địch”

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn ghen tuông tình cảm, khoảng 20h ngày 25/10/2025, bà Lê Huỳnh Anh (sinh năm 1986, thường trú phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp) đang nhậu tại nhà bạn ở phường Trung An (Đồng Tháp) thì dùng điện thoại gọi cho chồng là ông Bùi Khánh Giang (sinh năm 1984, thường trú phường Trung An, Đồng Tháp).

Qua điện thoại, ông Giang công khai cho vợ biết mình đang nhậu tại nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Huỳnh Tr (sinh năm 1992, thường trú ấp Long Bình A, xã Long Hưng) và còn thách thức vợ.

Quá tức giận trước thái độ của chồng, bà Lê Huỳnh Anh gọi taxi cùng hai người khác đến nhà Nguyễn Thị Huỳnh Tr để nói chuyện. Khi đến nơi, bà Anh phát hiện chồng đang nhậu với Tr và ba người khác. Bà Anh sau đó rút dao rọc giấy từ trong giỏ mang theo, rạch nhiều nhát vào mặt Tr. Vụ việc chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn.

Mặt chị Tr bị nhiều vết thương do bà Lê Huỳnh Anh rạch bằng dao rọc giấy

Nhận được tin báo, công an xã Long Hưng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản ghi nhận sự việc. Riêng chị Tr do bị thương tích nặng nên được đưa đến bệnh viện điều trị.

Được biết, bà Lê Huỳnh Anh hiện là cán bộ Văn phòng UBND phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Chu Trinh

Nguồn tin: Báo VOV