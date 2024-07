Diễn biến thị trường BĐS tại khu vực có dân số và diện tích lớn nhất TP. Hải Phòng, nơi đang được Vingroup xây đảo "tỷ phú" 2,4 tỷ USD

Theo báo cáo thị trường bất động sản nửa đầu năm 2024 của Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng (HpREA), tại thị trường huyện Thủy Nguyên ghi nhận lượng giao dịch bất động sản trong tháng 4 là nổi bật nhất so với các tháng còn lại. Giá hồi phục tăng nhẹ từ 5 - 10%, tuy nhiên, hiện đa phần các khu vực vẫn kém đỉnh quý 1 năm 2022 khoảng 10%.

Nguồn cung sản phẩm quý 2/2024 ghi nhận tăng so quý 1 do phân lô tách thửa trong dân, đấu giá đất nền và mở bán tại thị trường sơ cấp. Đặc biệt, Vinhomes Royal Island là dự án mở bán nổi bật nhất trong thời gian vừa qua. Tới đây là dự án The Centric do Masterise Homes phát triển chuẩn bị mở bán, cũng đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Nhìn chung nửa đầu năm, các sản phẩm có mức giá dưới 1 tỷ và các sản phẩm cho nhu cầu ở thực quanh vùng trung tâm hành chính và trung tâm huyện mới đều duy trì thanh khoản, giao dịch tốt.

Bên cạnh đó, HpREA đánh giá, lực lượng môi giới tại địa phương đã bắt đầu chuyên nghiệp hơn, đồng thời thị trường bất động sản Thuỷ Nguyên còn thu hút nhiều môi giới từ khắp nơi về hoạt động để theo các dự án tại đây.

Dự báo về diễn biến thị trường bất động sản tại Thuỷ Nguyên trong thời gian tới, HpREA cho biết: "Thị trường quý 3 sẽ đi ngang. Đến quý 4, thị trường tốt hơn và tạo đà nóng sốt cho đầu năm 2025".

Theo Hiệp hội, Thuỷ Nguyên sở hữu nhiều lợi thế như có dân số đông, nguồn kiều hối dồi dào, dòng tiền của nhiều chủ đầu tư lớn đổ về và được chú trọng đầu tư công. Đây còn là nơi có diện tích khu công nghiệp chiếm đến 1/5 toàn Hải Phòng, chưa tính cụm công nghiệp và các làng nghề.

Trong 6 tháng đầu năm, số lượng người tại Hải Phòng vào truy cập nhadatanphu.com.vn chiếm tỷ trọng cao nhất, cao hơn cả Hà Nội và TP.HCM.

Cũng theo Báo cáo của HpREA, 6 tháng đầu năm 2024, toàn thị trường bất động sản tại Hải Phòng ghi nhận nhiều yếu tố tích cực ở hầu hết các khu vực, phân khúc đều ấm dần lên. Lượng giao dich tăng, giá tăng trở lại ( trung bình 5-15%), không còn tình trạng "cắt lỗ".

Nhà đầu tư đã quay lại thị trường, các chủ đầu tư cũng tập trung triển khai nhiều dự án mới, lượng sản phẩm sơ cấp bán ra thị trường tăng gấp nhiều lần năm 2023. Đồng thời, giao dịch chung cư vẫn có sự hấp thụ tại các dự án có vị trí đẹp và chính sách bán hàng hấp dẫn như: Hoàng Huy Commerce, The Minato.

Ngoài ra, các văn phòng nhà đất đã tái cơ cấu và hoạt động hiệu quả hơn, các nhà môi giới quay trở lại nghề ngày càng đông hơn. Bất động sản công nghiệp cũng duy trì tăng trưởng ổn định, song phân khúc cho thuê hồi phục vẫn còn chậm.

Khu vực điểm sáng là nhà phố tại các quận trung tâm giá dưới 3 tỷ, đất nền phân lô tách thửa trong tại các huyện giá dưới 1 tỷ, đất nền các khu vực có hạ tầng tại vùng đông dân cư có nhu cầu sử dụng cao. Phân khúc thấp tầng ghi nhận quá trình mở bán thành công của đại dự án Vinhomes Royal Island, phân khúc NOXH nổi bật với dự án tại Tổng kho 3 Lạc Viên.

Theo đồ án Quy hoạch chung đến năm 2045, Thủy Nguyên sẽ là đô thị loại III vào năm 2025, hướng tới đô thị loại II năm 2035 với mô hình thành phố thuộc thành phố Hải Phòng. Thuỷ Nguyên còn là trung tâm hành chính, chính trị mới của thành phố Hải Phòng. Đây cũng là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, văn hóa thể dục thể thao, y tế, giáo dục; là trung tâm nghề cá vùng duyên hải Bắc Bộ; là đô thị thông minh, sinh thái, thân thiện với môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Dự báo quy mô dân số toàn thành phố đến năm 2035 khoảng 600.000 người. Đến năm 2045 khoảng 725.000 người. Về quy hoạch sử dụng đất, đến năm 2035, quy mô đất xây dựng toàn đô thị khoảng 15.595 ha; trong đó, đất dân dụng khoảng 6.265 ha. Đến năm 2045 quy mô đất xây dựng toàn đô thị khoảng 17.443 ha; trong đó, đất dân dụng khoảng 7.128 ha.

Tác giả: Lê Na

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn