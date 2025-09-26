Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỉ phú USD

Kết phiên 25-9, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục lập đỉnh mới khi tăng hơn 6%, lên 158.000 đồng/đơn vị. Tính từ đầu năm, cổ phiếu này đã tăng gần 290%.

Tài sản của vợ ông Phạm Nhật Vượng đạt hơn 1 tỉ USD

Đà tăng từ cổ phiếu VIC giúp giá trị tài sản của các lãnh đạo Tập đoàn Vingroup tăng mạnh, đặc biệt là vợ chồng tỉ phú Phạm Nhật Vượng.

Trong đó, tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ của tỉ phú Phạm Nhật Vượng, đồng thời là Phó chủ tịch Vingroup đã có bước tăng vọt đáng kể.

Cổ phiếu VIC tăng gần 290% so với đầu năm Nguồn: Fireant

...



Với việc sở hữu hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, bà Hương nắm giữ khối tài sản khoảng 27.000 tỉ đồng, tương đương hơn 1 tỉ USD.

Tính từ đầu năm, bà Phạm Thu Hương đã có thêm hơn 20.000 tỉ đồng.

Tương tự, Chủ tịch Vingroup cũng đã gia tăng mạnh mẽ về giá trị tài sản. Theo cập nhật từ Forbes, Chủ tịch Vingroup có thêm hơn 700 triệu USD so với hôm qua, giá trị tài sản vượt 15,4 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Ông Vượng cũng giữ vị trí giàu nhất Việt Nam và xếp hạng 168 trên toàn thế giới.

Tác giả: Lê Tỉnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

