Một người dân bị sét đánh tử vong tại đầm nuôi thủy sản

Vụ việc xảy ra vào sáng 23/4, vào lúc trên địa bàn phường Quảng Yên (Quảng Ninh) và các khu vực lân cận xuất hiện mưa dông, gió lớn và sét.

Vào thời điểm trên, ông Đ.Q.H (sinh năm 1973, trú khu phố Núi Thùa, phường Quảng Yên) đang làm việc tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản thuộc khu phố Động Linh (phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh) thì bị sét đánh trúng.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

...



Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng người dân gần đó đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên để cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã được xác định tử vong trước khi tới bệnh viện.

Cũng theo đại diện UBND phường Quảng Yên, chính quyền địa phương đã phối hợp các các cơ quan, đơn vị liên quan đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời nắm bắt hoàn cảnh và thực hiện hỗ trợ theo quy định.



