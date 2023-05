Đánh bại U22 Singapore, U22 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng B SEA Games 32

U22 Việt Nam bước vào trận đấu với U22 Singapore cùng nhiều áp lực. HLV Philippe Troussier điều chỉnh đội hình đá chính, đưa Lê Quốc Nhật Nam và Trần Quang Thịnh vào sân từ đầu. Tuy nhiên, trước một hàng thủ chơi lùi sâu của U22 Singapore, U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Văn Tùng ghi bàn cho U22 Việt Nam.

Trong nửa đầu hiệp đầu tiên, thời lượng kiểm soát bóng của U22 Việt Nam vượt trội nhưng các học trò của HLV Troussier không tạo ra được cơ hội rõ rệt. Nhật Nam bị thay ra ngay trong hiệp một. Sau đó, U22 Việt Nam dần linh hoạt hơn và cơ hội bắt đầu xuất hiện.

Phút 36, Thái Sơn cướp bóng ở khu vực giữa sân, U22 Việt Nam chuyển trạng thái nhanh. Lê Văn Đô kiến tạo cho Nguyễn Văn Tùng lập công mở tỉ số. Bàn thắng giúp tinh thần của U22 Việt Nam được cải thiện đáng kể.

Thái Sơn và Văn Tùng ghi bàn cho U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam có thêm bàn thắng trước giờ nghỉ. Từ pha đỡ trượt bóng của cầu thủ U22 Singapore, Nguyễn Thái Sơn có cơ hội sút xa. Pha dứt điểm chạm người hậu vệ U22 Singapore đổi hướng và bàn thắng đến với U22 Việt Nam.

Bước vào hiệp 2 với cách biệt an toàn, HLV Troussier lần lượt tung Nguyễn Quốc Việt, Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường vào sân. Sự xuất hiện của các cầu thủ này giúp U22 Việt Nam thi đấu gắn kết hơn, ăn ý hơn so với hiệp đấu đầu tiên.

U22 Singapore cố gắng tấn công. Hàng thủ U22 Việt Nam có vài khoảnh khắc mất tập trung trong trận đấu nhưng đối thủ không tận dụng được.

Đội bóng đảo quốc sư tử cũng không gặp may ở trận này. Khi thể lực sa sút, khoảng trống ở hàng phòng ngự U22 Singapore xuất hiện nhiều hơn. Phút 79, từ đường căng ngang của Văn Khang, một hậu vệ U22 Singapore lúng túng đưa bóng về lưới nhà giúp U22 Việt Nam dẫn trước 3 bàn.

Tuy vậy, U22 Việt Nam cũng mắc sai sót giống đối thủ. Vũ Tiến Long phá bóng bất cẩn trở thành pha phản lưới. Đây là bàn thua đầu tiên của U22 Việt Nam tại SEA Games 32. U22 Việt Nam vẫn giành được 3 điểm và chiếm ngôi đầu bảng B.

Kết quả: U22 Việt Nam 3-1 U22 Singapore

Ghi bàn:

U22 Việt Nam: Văn Tùng (36’), Thái Sơn (43’); Ilhan (80' - phản lưới)

U22 Singapore: Tiến Long (90+3' - phản lưới)

