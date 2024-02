Đang được cho tại ngoại lại phạm tội về ma túy

Trong số 3 đối tượng bị bắt giữ có 1 đối tượng vừa thụ án phạt tù 19 năm về tội cướp giật tài sản; 2 đối tượng còn lại đang bị khởi tố về các hành vi khác nhau nhưng được cho tại ngoại lại tiếp tục phạm tội.

Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Phước, Nguyễn Hòa Phi (từ trái qua)

Lúc 19h ngày 22/2, tại trước nhà K408/21 đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an quận Hải Châu bắt quả tang Nguyễn Hoàng Phi và Nguyễn Phước Mạnh (đều 21 tuổi), cùng trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Tang vật thu giữ gồm 20 viên thuốc lắc, 1 gói Ketamine.

Qua kiểm tra, Nguyễn Hoàng Phi dương tính với ma túy. Nguyễn Hoàng Phi là đối tượng đang được tại ngoại về tội "gây rối trật tự công cộng", bị Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam khởi tố vào tháng 6/2023. Nguyễn Phước Mạnh đang được tại ngoại về tội "mua bán trái phép chất ma túy", bị Công an huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khởi tố vào tháng 1/2024.

... Tang vật thu giữ trong vụ án.

Tiếp đó, khoảng 16h ngày 23/2, tại trước số nhà 126 đường Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận phối hợp với Công an phường Hải Châu 1 bắt quả tang Nguyễn Thanh Hải (37 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất phép chất ma tuý", thu giữ 3 gói ma tuý đá.

Hải là đối tượng có tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa thụ án phạt 19 năm tù mới trở về địa phương lại tiếp tục phạm tội.

Hiện Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng các vụ án nêu trên.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo VOV