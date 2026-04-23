Trong khoảng 10 ngày trở lại đây, tại xứ đồng Khu Bắp (tổ dân phố Tây Trinh, phường Sông Trí), người dân liên tục ghi nhận sự hiện diện của một đàn chim lạ với số lượng rất lớn.

Đàn cò nhạn quý hiếm hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh.



Theo quan sát, đàn chim thường tập trung tại các thửa ruộng và vùng đồng trống vào sáng sớm và chiều tối. Chúng có đặc điểm dáng cao, chân dài, cổ dài và tập tính kiếm ăn theo đàn.

Xác nhận về sự việc này, ông Đào Đức Giang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn cho biết, đây chính là loài cò nhạn (tên khoa học là Anastomus oscitans). Đây là loài chim quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt trong Sách đỏ Việt Nam. Thông thường, loài này di cư theo mùa đến các vùng rừng ngập mặn hoặc đồng ruộng để tìm kiếm thức ăn ưa thích là ốc bươu vàng và các loại côn trùng.

... Cơ quan chức năng cũng phát đi khuyến cáo, yêu cầu người dân không được xua đuổi, săn bắt hoặc có các hành động gây xâm hại đến đàn chim.



Đây là lần đầu tiên khu vực này ghi nhận số lượng lớn cò nhạn xuất hiện cùng lúc và lưu trú dài ngày. Người dân cho rằng việc đàn chim quý chọn xứ đồng Khu Bắp làm điểm dừng chân cho thấy môi trường sinh thái tại đây rất tốt, nguồn thức ăn dồi dào.

Trước sự xuất hiện của đàn chim quý, chính quyền địa phương cùng lực lượng kiểm lâm đã nhanh chóng vào cuộc theo dõi và giám sát. Cơ quan chức năng cũng phát đi khuyến cáo, yêu cầu người dân không được xua đuổi, săn bắt hoặc có các hành động gây xâm hại đến đàn chim.

Việc bảo vệ an toàn cho đàn cò nhạn không chỉ giúp bảo tồn đa dạng sinh học mà còn góp phần giữ gìn sự cân bằng cho môi trường sinh thái tại địa phương.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: Báo Công Lý