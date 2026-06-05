Tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, “hồi sinh” dự án biệt thự nghỉ dưỡng 240 tỷ đồng

Đầu tháng 6/2026, ghi nhận của phóng viên, dự án Khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Lộc Hà (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn chỉ là bãi đất hoang hóa, cỏ mọc um tùm cùng hệ thống hàng rào tôn đổ ngã ngổn ngang.
Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2017, trên diện tích 8,6ha, với tổng mức đăng ký gần 241 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Quốc tế Lộc Hà làm chủ đầu tư.
Theo quy hoạch, nơi đây sẽ hình thành hệ thống biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch ven biển hiện đại. Bao gồm các hạng mục: Khu khách sạn nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 3 sao, với khoảng 80-100 phòng; 1 khu nhà hàng; 1 khu dịch vụ và các khu vui chơi giải trí; 83 căn nhà biệt thự nghỉ dưỡng để bán và cho thuê (trong đó có 30 căn biệt thự song lập và 53 căn biệt thự đơn lập); hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cây xanh, cây cảnh...
Dự án chia làm 3 giai đoạn đầu tư, được xây dựng trong khoảng 36 tháng kể từ ngày khởi công. Tổng vốn đầu tư 241 tỷ đồng, dự kiến quý IV/2020 sẽ đưa vào khai thác vận hành toàn khu. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đã đóng cọc tiêu bao bằng hàng rào thép gai và thực hiện việc thi công.
Tuy nhiên, đến nay dự án mới san nền được khoảng 80% phần diện tích đất được giao, hoàn thành hạng mục cống hộp thoát nước mưa, hạng mục cống tròn đã thi công được khoảng 70% khối lượng; các hạng mục khác chưa thi công.
...
Không chỉ chậm tiến độ, đến thời điểm hiện nay dự án bỏ hoang, kéo theo nhiều hệ lụy đối với đời sống người dân xung quanh. Trong đó, hệ thống mương thoát nước xây dựng dang dở lâu ngày không được duy tu, nạo vét khiến nhiều đoạn bị ách tắc. Mỗi khi mưa lớn, nước không tiêu thoát kịp tràn vào diện tích đất nông nghiệp phía trong, gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.
Bên cạnh đó, hàng rào tôn xuống cấp, đổ sập nhiều nơi khiến khu vực dự án trở nên nhếch nhác, làm mất mỹ quan ven biển và gây ô nhiễm môi trường.
Sau khi hết thời gian theo kế hoạch ban đầu, doanh nghiệp đã đưa ra nhiều lý do để xin gia hạn. Nguyên nhân dự án chậm tiến độ chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, cùng với đó là quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh quy mô dự án.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch xã Lộc Hà cho biết, sau khi có kết luận thanh tra, địa phương đã hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại của dự án. Cho đến nay, giữa chủ đầu tư và người dân đã đạt được thỏa thuận chung, công tác điều chỉnh quy hoạch cũng đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý, dự kiến “hồi sinh” dự án ngay trong tháng 6 này.
“Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, địa phương đã đôn đốc chủ đầu tư thi công lại dự án. Phía chủ đầu tư cũng khẳng định đang tập trung công nhân, máy móc để trong vài ngày tới sẽ tiến hành triển khai, nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra”, Chủ tịch xã Lộc Hà thông tin.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn