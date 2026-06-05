Tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, “hồi sinh” dự án biệt thự nghỉ dưỡng 240 tỷ đồng

... Không chỉ chậm tiến độ, đến thời điểm hiện nay dự án bỏ hoang, kéo theo nhiều hệ lụy đối với đời sống người dân xung quanh. Trong đó, hệ thống mương thoát nước xây dựng dang dở lâu ngày không được duy tu, nạo vét khiến nhiều đoạn bị ách tắc. Mỗi khi mưa lớn, nước không tiêu thoát kịp tràn vào diện tích đất nông nghiệp phía trong, gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.